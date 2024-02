Milan, Ibra tra Sanremo e il nuovo ruolo da Senior Advisor

Milano, 7 febbraio 2024 – Prosegue la marcia di avvicinamento al big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli per il quale è stato designato il direttore di gara Daniele Doveri, fischietto classe 1977 della sezione di Roma 1: Malick Thiaw continua a lavorare a parte a Milanello ed è atteso in gruppo per la settimana prossima.

Verosimilmente, potrà tornare in campo per la sfida di ritorno di Europa League contro il Rennes, mentre per Tomori e Kalulu bisognerà aspettare. Stasera alle 19,30, presso la 'Black Area' della Galleria Lampo in via Valtellina 5 a Milano, in occasione della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, la società milanese giovanile Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2023 "Amico dei Bambini…Un Esempio per loro" e tra i giocatori che riceveranno l’ambito riconoscimento ci sarà anche il rossonero Yacine Adli: ieri sera, invece, è toccato a Zlatan Ibrahimovic finire sotto i riflettori come ospite alla prima puntata del Festival di Sanremo.

"Qui basta posso dirlo solo io, ho 42 anni e ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo, cosa ci fai te qui a 60?!" ha chiesto ad Amadeus. Zlatan, prima di salire sul palcoscenico, ha distribuito la sua figurina con la maglia rossonera consegnando l'ultima tra le mani del conduttore della kermesse canora. Per Ibra si è trattato di un ritorno al Festival di Sanremo, dove era già stato ospite nel marzo 2021 per tutte e cinque le serate. Il Senior Advisor di RedBird, intanto, sta prendendo le misure con il suo nuovo ruolo in rossonero facendo sempre più da collante tra la società di via Aldo Rossi e la squadra assistendo agli allenamenti insieme all’AD Furlani, al capo dell’area tecnica Moncada e al DS D’Ottavio e confrontandosi con Pioli e i giocatori. Oltre alla prima squadra, lo svedese sta seguendo da vicino anche il settore giovanile e sta venendo coinvolto nelle operazioni commerciali e di marketing.

Fourth Kit

Nella giornata di domani il club di via Aldo Rossi e Puma lanceranno ufficialmente il quarto kit stagionale, realizzato in collaborazione con il brand streetwear di Los Angeles, Pleasures, fondato nel 2015 in California. “Il pre-order del Fourth kit 2023/24 è da record: è secondo solo al lancio della maglia Home 2022/23 (quella con lo scudetto sul petto) e ha già doppiato il Fourth kit dello scorso anno. Il 45% degli ordini arriva dall’Italia, mentre il 55% dall’estero, con US, Francia e Germania in testa. Il Fourth Kit fonde le influenze punk, metal e grunge del marchio streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano. La collaborazione con Puma e Pleasures rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di crescita del brand Milan a livello globale, unendo marchi che hanno influenzato e plasmato il mondo dello sport e del lifestyle. Il nuovo Fourth kit, caratterizzato da elementi innovativi e importanti novità che verranno ufficialmente presentate domani, sottolinea anche il sempre più crescente impatto del Milan nel mondo della moda e dell'intrattenimento, aprendosi a dialoghi con nuovi audience al di fuori del calcio. Il kit contribuisce infine a rafforzare ulteriormente la posizione del Club e la sua presenza nel mercato statunitense, dove il Milan continua a vantare la più ampia base di fan del calcio italiano e ad essere il brand calcistico italiano più rispettato e popolare, secondo uno studio di ricerca condotto da YouGov” il comunicato del club di via Aldo Rossi