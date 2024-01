Milan in modalità Ibra. C’è l’ostacolo Empoli. Giroud ’scalza’ Jovic

Al Castellani di Empoli, a tre mesi esatti di distanza dalla vittoria contro il Genoa, oggi il Milan ha tutta l’intenzione di tornare a conquistare i tre punti in trasferta, che mancano ormai dal 7 ottobre, quando i rossoneri veleggiavano in vetta: le cose sono cambiate e, galvanizzato dal successo con il Cagliari in Coppa Italia, il Diavolo non vuole fallire contro i toscani al cospetto della sua dirigenza, con il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic presente in tribuna dopo il viaggio negli States. "La parola d’ordine è vittoria: questa è una settimana decisiva, con due partite di campionato e i quarti di Coppa Italia con l’Atalanta, e iniziare bene sarebbe importante. Dobbiamo avere bene in testa che serve fare un girone di ritorno nettamente superiore" lo sprone di Pioli, che si affiderà nuovamente a Theo Hernandez centrale di difesa, mentre Adli è in vantaggio sul recuperato Musah per la titolarità. Niente da fare per Okafor, che tornerà disponibile nel big match a San Siro contro la Roma di domenica prossima, ma il tecnico emiliano sa di poter contare su un collettivo pronto e dei giovani promettenti: "Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vorrà dire che il periodo difficile è alle spalle: in certe gare la cosa più difficile per noi è controllare e cercare di affondare il colpo ma siamo stati sempre bravi a cogliere gli errori e per questo mi aspetto dei miglioramenti. I giovani hanno debuttato perché hanno le qualità per stare con noi". Con Ibra, dunque, pronto a far valere il suo ritorno al Milan ("può trasferire tutta la sua esperienza") c’è chi ormai può considerare finito il suo percorso in rossonero, come ha testimoniato lo stesso Pioli: "Per Krunic stesso e per noi è un bene che si stia cercando un’altra squadra ma non si è fatto fuori da solo: ho fatto io delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima". In attacco spazio a Olivier Giroud, nonostante uno Jovic in stato di grazia: "Mi auguro che entrambi continuino ad essere due punti di riferimento importanti".

Le probabili formazioni.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Tv: ore 12.30 Dazn e Sky.