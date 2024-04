Milan, le mani già sul futuro. Cardinale: "Nuovo stadio stile Usa» . Pioli, esame Lecce e poi la Coppa. E’ pressing su baby Ouedraogo

Nel momento più importante della stagione con il miglior Leao, quello che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. Lo straordinario stato di forma del portoghese mette di buon umore Stefano Pioli, che inaugura il mese di aprile affrontando a San Siro quel Lecce capace di far soffrire i rossoneri nel match d’andata ma pure con la tegola Thiaw, costretto a disertare la sfida a causa di una fascite plantare. Un altro infortunio in difesa dunque, cui si aggiunge l’assenza di Lotftus-Cheek (squalificato) ma squadra comunque superoffensiva a caccia del quinto successo di fila, cosa mai successa quest’anno. "Arriviamo in buone condizioni, soprattutto mentali e anche per il livello del nostro gioco. C’era già capitato di vincere quattro partite di consecutive, ma non siamo mai riusciti a farne 5. C’è un’altra occasione però il Lecce non ha ancora subito gol con Gotti e ha messo in grossa difficoltà la Roma nell’ultima partita".

Insomma, l’avviso ai naviganti è chiarissimo. Mai dare nulla per scontato e scendere in campo senza aver altri pensieri per la mente. Perché è vero che il Milan vuol chiudere di slancio la stagione dopo aver visto evaporare troppo velocemente le ambizioni scudetto, ma prima di pensare all’eurosfida con la Roma di giovedì, c’è un secondo posto da blindare. L’allenatore, da questo punto di vista, è chiarissimo, le rotazioni si ridurranno al minimo indispensabile. "Siamo concentrati sulla gara con il Lecce e non sull’Europa League. Abbiamo tutto il tempo di recuperare". Testa e gioco ci sono, le gambe pure a sentire Pioli ("è così che volevo arrivare dal punto di vista atletico, anche se io sono convinto che la condizione fisica dipenda molto dalla testa") che per una volta elogia pubblicamente alcuni dei suoi calciatori: Leao in “primis“ ("Rafa è in condizioni eccellenti, sono molto contento di quello che sta facendo"), ma pure Chukwueze ("Sono molto soddisfatto del suo percorso, i suoi dati sono persino superiori a quelli del Villarreal") e l’altro bomber di scorta Jovic ("Si è fatto trovare pronto ma credo possa fare anche di più").

Le ultime otto partite di campionato (e la corsa in Europa) serviranno anche a chiarire il futuro del tecnico, visto che il patron Gerry Cardinale, dopo le bordate di qualche settimana fa in cui ha fatto intendere che molto sarebbe da cambiare, non è più tornato sull’argomento. Ieri però il numero uno di RedBird (che presto potrebbe portare nel club Damien Comolli, il Billy Beane d’Europa capace di creare una piattaforma di “scouting“) ha rilasciato un’intervista “Bloomberg“ dove ha ammesso: "Acquistare il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore. Eppure ogni volta che sollevavo il tema del Milan, anche negli Stati Uniti, tutti dicevano: “Sei pazzo. Non pensare mai di investire in Italia“. La cosa che mi ha fatto cambiare idea è stato l’incontro con Paul e Gordon Singer". Chiosa finale sul progetto stadio: "Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Sarà uno stadio sullo stile americano, con 70.000 posti a sedere. Porteremo la musica a Milano e costruiremo un grande evento dal vivo legato alla squadra".

Pillola di mercato: nei giorni decisivi per il primo contratto da professionista di Francesco Camarda (le parole di Zlatan Ibrahimovic potrebbero avere un peso decisivo), gli “scout“ rossoneri puntano forte su Assan Ouedraogo, 17enne talento tedesco. Il rischio che per il giovanissimo centrocampista dello Schalke 04 si arrivi ad un’asta è concreto, ecco perché il Milan vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi. Ouedraogo è valutato 10-12 milioni di euro.