Milan, le prime parole di Sergio Conceicao: "Dobbiamo essere all'altezza della storia rossonera"

Milano, 30 dicembre 2024 - L'arrivo a Linate poco prima delle 15, il trasferimento a Milanello, il discorso alla squadra e il primo allenamento. E' il primo giorno di Sergio Conceicao al Milan: il portoghese ha firmato un contratto fino a giugno 2026. Ingaggio da un milione e mezzo di euro fino a fine stagione. Poi, nel caso in cui la società non eserciterà la clausola rescissoria, 3,5 milioni per un altro anno.

Sergio Conceicao al primo allenamento a Milanello

"Cuore caldo e testa fredda, dobbiamo lavorare al massimo per vincere: rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo esserne all'altezza", le prime parole del tecnico che porta in dote 11 titoli vinti in patria in 7 anni al Porto. Martedì 31, dopo un altro allenamento mattutino, sarà presentato ufficialmente alle ore 12. Poi la partenza per Riyad dove il Milan giocherà venerdì 3 gennaio alle ore 20 in Supercoppa contro la Juventus.

"Non abbiamo molto tempo, ma non è una scusa. C'è tanto da fare e serve una mentalità forte, perché la squadra ha qualità". Poi, un messaggio ai tifosi: "Le parole sono parole, io devo dimostrare coi fatti. Serve un grande lavoro da parte di tutti e sono qui per questo. Dobbiamo essere una squadra vincente all'altezza della storia di questo club. Con l'organizzazione che abbiamo e la qualità dei giocatori riusciremo a fare belle cose".