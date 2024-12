Milan, è ufficiale: Fonseca esonerato. Conceiçao il sostituto

Milano, 30 dicembre 2024 - Ora è ufficiale. Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca - si legge nella nota del club - dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

A sostituirlo sulla panchina rossonera dovrebbe essere Sergio Conceiçao, ex allenatore del Porto con cui il club del Diavolo avrebbe raggiunto un accordo sino al termine dell'attuale stagione. L'ex ala della Lazio dovrebbe già dirigere il suo primo allenamento a Milanello nel pomeriggio.

Diventano così sei i cambi di panchina in Serie A dopo diciotto giornate di campionato. Il primo lo scorso 18 settembre, quando il pari col Genoa alla quarta giornata costa l'esonero a Daniele De Rossi: la Roma decide di affidare la guida della squadra a Ivan Juric. Che però dura solo due mesi (3 vittorie e 5 ko il bilancio in campionato), con la sconfitta interna col Bologna alla 12esima giornata che segna un punto di non ritorno: con i giallorossi a quota 13 punti, i Friedkin cambiano ancora e puntano su Claudio Ranieri.

Lo stesso turno di serie A vede un cambio al timone anche in casa Lecce: dopo il pareggio con l'Empoli e con la squadra terz'ultima con 9 punti, via Luca Gotti e panchina a Marco Giampaolo. Il 12esimo turno è fatale anche ad Alberto Gilardino: quella pareggiata 1-1 col Como, col Genoa nei bassifondi a quota 10, è la sua ultima partita alla guida dei rossoblù, al suo posto ecco Patrick Vieira. Ad inizio dicembre, ecco invece l'addio di Alessandro Nesta al Monza fanalino di coda: al suo posto sbarca in Brianza Salvatore Bocchetti. Ora, l'addio prematuro di Fonseca al Milan. Lo scorso anno in totale furono dodici gli esoneri alla fine del campionato.