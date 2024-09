Milan Lecce finisce 3-0, i rossoneri trascinati da Theo travolgono i salentini. Le pagelle

Milano, 27 settembre 2024 - Dopo la brillante vittoria nel derby, Fonseca non cambia la ricetta del successo. L'allenatore conferma gli undici che hanno battuto l'Inter la scorsa domenica, con un'unica variazione: la fascia di capitano è affidata a Rafael Leao, segno di fiducia nel talento portoghese. Una mossa rivelatasi vincente già al termine del primo tempo, bastato ai rossoneri per aprire e chiudere la gara.

La partita

Il pubblico della Milano rossonera si aspettava un’altra prova di forza dopo il trionfo nel derby della Madonnina, e la squadra non ha deluso le aspettative. Con una prestazione da applausi, il Milan si è guadagnato il primo posto in classifica, anche se solo per una notte, regalando ai tifosi sogni di gloria. La squadra di Fonseca ha mostrato ancora una volta il suo potenziale offensivo. Quando accelera e lascia spazio ai suoi talenti, le avversarie non possono che preoccuparsi. Vittima di turno è il Lecce di Luca Gotti, che aveva preparato al meglio la gara, bloccando le iniziative di Leao e compagni per gran parte del primo tempo. Tuttavia, è bastata una distrazione per cambiare le sorti della partita: un perfetto cross di Theo Hernandez ha trovato pronto Alvaro Morata, che ha anticipato la difesa e sbloccato il match.

Dopo il gol del vantaggio, i salentini sono andati in blackout. In pochi minuti, il Milan ha messo a segno altre due reti, firmate Theo Hernandez e Christian Pulisic. Il talento americano, sempre più decisivo, ha confermato ancora una volta di essere il miglior giocatore dell’avvio di stagione dei rossoneri.

Nella ripresa, il Milan ha gestito la partita senza troppi affanni, dando spazio anche a chi ha giocato meno in questo inizio di campionato, in vista della sfida cruciale di martedì alla BayArena contro il Bayer Leverkusen. L'unica ombra su una serata perfetta è l'espulsione di Bartesaghi, subentrato a Theo Hernandez, che salterà il prossimo turno.

Le pagelle

MILAN (4-4-2):

Maignan 6.5: Disinnesca una rasoiata di Kristovic nei minuti iniziali e una su Ramadani nella ripresa.

Emerson Royal 6.5: Ottimo in fase difensiva, non molla un centimetro, offre aiuto a Pulisic durante la manovra offensiva.

Gabbia 6.5: Sempre solido, lascia poco spazio agli attaccanti del Lecce.

Tomori 6.5: piccolo acciacco muscolare iniziale, ma poi è super nei recuperi in velocità sulle verticalizzazioni ospiti.

Theo Hernandez 7.5 (30’ st Bartesaghi 4): Assist, e poi gol. E stiamo parlando di un difensore. L’arma in più per l’attacco di Fonseca. Travolgente.

Pulisic 7 (18’st Chukwueze 6): Altra partita, altro gol. In cima alla classifica marcatori. Aggettivi ormai terminati per descrivere l’inizio di stagione di questo ragazzo.

Reijnders 6.5: Sempre elegante e preciso, non spreca mai un pallone e fa sempre la scelta giusta.

Fofana 6.5 (18’ st Musah 6): Ora sembra aver finalmente trovato la sua dimensione nel centrocampo del Milan. Fa sue le palle vaganti e trasforma l’azione da difensiva in offensiva.

Leao 6.5: A volte sbaglia scelte, ma è sempre nel vivo della manovra e crea tanto. La fascia sembra avergli dato quel pizzico di responsabilità in più

Morata 7.5 (10’st Loftus-cheek 6): Nonostante la “borsite” segna un gran gol di testa e si dimostra già un leader di questa squadra

Abraham 6 (30’ st Jovic 6): Sempre tanto sacrificio, ma oggi litiga molto col pallone, divorando anche un gol a pochi metri dalla porta.

Fonseca 7: ha trovato il modulo adatto per questa squadra. I suoi ragazzi ora sono motivati, giocano da squadra e in fase offensiva sono davvero pericolosi come poche altre formazioni.

A disp: Raveyre, Torriani, Zeroli, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Terracciano.

LECCE (4-3-3): Falcone 6, Dorgu 5, Gaspar 5, Baschirotto 4.5, Gallo 5.5, Ramadani 5, Pierret 5.5 (28’ st Rafia 6), Coulibaly 5 (38’st Oudin s.v.), Morente 5.5 (14’ st Banda 6.5), Krstovic 5.5, Rebic 5.5 (28’ st Pierotti 6). All Gotti 5.5

A disp: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelemard, Oudin, Jean, Burnete, Mcjannet, Marchwinski, Hasa.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine 7

Marcatori: 38’ pt Morata (M), 41’ pt Theo Hernandez (M), 43’ pt Pulisic (M)

Ammoniti: Baschirotto (L), Emerson Royal (M)

Espulsi: Bartesaghi (M)

Recupero: 2’ pt, 4’st

Spettatori: 71.103