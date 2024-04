"Milan: Maignan e Tomori rientrano, Kjaer out per infortunio"

Tornano Maignan e Tomori, fuori Kjaer. Il portiere è stato preservato contro il Sassuolo per via di un fastidio muscolare emerso durante la rifinitura. Il centrale inglese, assente all’andata per squalifica, è rimasto in panchina al Mapei in quanto diffidato in campionato: un giallo lo avrebbe estromesso dal derby di lunedì con l’Inter. Ciò che è successo a Thiaw che, nonostante i crampi di domenica, sarà comunque a disposizione all’Olimpico. Non Kjaer: infortunio al flessore, escluse lesioni, ma riposo forzato. Due i ballottaggi per domani sera: Bennacer-Adli e Lofus Cheek-Chukwueze. Intanto il club ha rinnovato fino al 2028 il contratto con Kevin Zeroli, centrocampista capitano della Primavera.