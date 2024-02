Contro il Napoli il Milan ritrova Bennacer dal 1'. Le probabili formazioni e dove vedere la super sfida

Milano, 10 febbraio 2024 – Dopo aver espugnato il Benito Stirpe di Frosinone, il Milan vuole sfatare il tabù di San Siro battendo in campionato il Napoli, contro cui il successo manca ai rossoneri dalla stagione 2014/15: mettere pressione a Juve e Inter e blindare la classifica in zona Champions sarebbe fondamentale nella serata in cui Pioli raggiungerà Arrigo Sacchi a quota 220 panchine milaniste.

"Raggiungere un allenatore così importante nella storia del calcio e nella storia del Milan non può che essere molto gratificante per me. Ne sono molto soddisfatto ed orgoglioso. Io faccio quello che amo, è la mia passione, sono fortunato ad aver fatto una bella carriera prima in campo e poi in panchina. Devo dire che le critiche e i complimenti mi arrivano in modo inferiore rispetto al piacere che ho nel lavorare con i miei giocatori. Ho sempre avuto la fortuna di allenare un gruppo di persone speciali. E non parlo di giocatori, ma di persone”, le parole del tecnico

Maignan e gli altri

"Il Napoli non è lontano dal quarto posto e ha grandi qualità. Dovremo stare molto attenti”. Sulle critiche a Maignan Pioli ha chiosato: “Come gruppo non ci interessano le critiche. Siamo già abbastanza severi con noi stessi per dare il meglio. Maignan non perde mai. O vince o impara e lui ne uscirà migliorato da questa situazione”.

Con Tijjani Reijnders squalificato al suo posto torna titolare Bennacer e accanto all'algerino confermato Adli: “Bennacer sta bene, ha fatto una bella settimana ed è disponibile per giocare anche dal primo minuto. Ismael più alto come era già successo col Napoli? No, non giocherà in quella posizione, lì c’è già Loftus-Cheek. In mediana dovremo essere molto compatti e aggressivi, sporcando il più possibile le loro giocate. Quando dico che dobbiamo giocare per fare un gol in più degli avversari è perché siamo una squadra più portata a un gioco offensivo, sia per caratteristiche dei giocatori sia per la mia idea di gioco”. Cinque gare in giorni per il Diavolo, atteso dall’esordio in Europa League giovedì prossimo: “Stiamo pensando gara dopo gara. Il futuro è domani. Poi penseremo al Rennes. Ora è troppo importante insistere in campionato e superare un avversario complicato come il Napoli”.

Squadra

"La squadra oggi sta bene dieci, tra due settimane non lo so; abbiamo lavorato bene, stiamo bene di testa e di gambe. Abbiamo avuto un periodo che ci ha aiutato giocando una partita a settimana, nei carichi, nel recupero fisico e mentale. Ora 5 partite in 15 giorni, le affronteremo una alla volta. Non cambiano le qualità della squadra nonostante la classifica del Napoli. I numeri degli azzurri sono importanti. Con Mazzarri è cambiato qualcosa, perché ha usato anche la difesa a tre. Ha qualità e va affrontato con rispetto e attenzione. E' difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Vincere due scudetti di fila in Italia ci sono riusciti in pochi. Il Napoli comunque non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissimi giocatori offensivi e fisicità. Servirà qualità, organizzazione e attenzione: la zona più importante è sempre il centrocampo. Entrambe le squadre però domani avranno grande qualità nei giocatori offensivi che potrebbero essere decisivi. Dovremo essere compatti e uniti. Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, sappiamo che dobbiamo puntare a quello. La concorrenza è molto alta, non dobbiamo pensare troppo oltre. Le stagioni si costruiscono mattone su mattone”.

Su Ibra a Sanremo: "Amo la musica, non ho visto Sanremo perché ho avuto altre cose da fare. Non ho visto Zlatan, ma non l'ho visto neanche quando era un mio giocatore. Ma comunque Ibra qualunque cosa fa nella vita ha successo, avrà successo anche nella sua nuova veste da dirigente. La musica l'accendo al mattino e la spengo quando vado a dormire. Anche mentre lavoro ascolto la musica, ma non in questo momento. Non ho sentito le canzoni di Sanremo ma lo farò presto”. Sul cartellino blu: “Mi piace il ritmo durante la partita, non mi piacciono le interruzioni e credo che questa sarebbe un altro motivo per le interruzioni, a spiegazioni, a perdite di tempo. Non sono favorevole”. Capitolo infortuni: “I recuperi stanno andando molto bene, sono tutte situazioni che vanno analizzate di settimana in settimana. Malick ha forzato in questa settimana e si è unito al gruppo, ieri in parte e oggi totalmente. Domani riposerà perché il suo programma prevedeva questo riposo. Se tutto andrà bene sarà convocato per la partita di Europa League. La prossima settimana sarà molto importante per Kalulu e Tomori, a fine della settimana prossima avremo un'idea più precisa. Ma le cose stanno andando molto bene”.

Camarda e CDK

"Camarda sta facendo il percorso giusto, con i tempi giusti. Facciamolo crescere, gli abbiamo fatto fare qualcosa di extra, di eccezionale. Di sicuro ha del potenziale e le qualità per poter essere un domani il centravanti del Milan”. Poi un accenno a De Ketelaere: “Qui giocava trequartista per via delle sue caratteristiche, e per ciò che occorreva alla squadra serviva in quella posizione. Ora è cresciuto, sta facendo molto bene. Inzaghi esonerato a Salerno? Lo rincuoro e gli auguro il meglio, capita a tutti. Subito c’è frustrazione per non poter finire il lavoro ma quando è capitato a me ho elaborato le situazioni per cercare di capire dove avevo fatto bene e dove migliorare. All’inizio fa male ma poi ti fa crescere. Pippo è un allenatore in gamba”.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez, 7 Adli, 4 Bennacer, 11 Pulisic 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 9 Giroud. A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 80 Musah, 81 Eletu, 17 Okafor, 15 Jovic. All. Pioli. NAPOLI (3-4-3): 95 Gollini, 55 Ostigard, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 22 Di Lorenzo, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 24 Cajuste, 30 Mazzocchi, 77 Kvaratskhelia, 18 Simeone. A disp: 1 Meret, 14 Contini, 3 Natan, 17 Olivdra, 32 Dendoncker, 8 Traoré, 29 Lindstrom, 21 Politano, 26 Ngonge, 20 Zislinski, 81 Raspadori. ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Dove vederla

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.