Milan niente follie. Salta il difensore ’’last minute’’ chiesto da Pioli

Buone notizie da Milanello: ieri mattina, al centro sportivo di Carnago, Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con il resto della squadra, dopo essere rientrato dalla Coppa d’Africa con un piccolo problema muscolare che sembra, dunque, ormai alle spalle. Il centrocampista algerino potrà essere quindi convocato per la trasferta di Frosinone a cui è chiamato il Diavolo domani alle ore 18. Per affrontare i ciociari di Di Francesco, Stefano Pioli sembra indirizzato a confermare l’undici titolare visto contro Roma, Udinese e Bologna, ma potrebbero esserci alcuni ballottaggi in atto. Il primo riguarda capitan Calabria, che potrebbe cedere il posto a Florenzi (confermata, invece, la coppia di centrali Kjaer-Gabbia), così come Theo Hernandez è ormai tornato stabilmente a sinistra. A centrocampo, invece, è da valutare se Bennacer sarà già in grado di giocare dal primo minuto accanto a Reijnders: se il numero 4 rossonero verrà inizialmente risparmiato, spazio a uno tra Adli e Musah, con il francese favorito. In attacco confermatissimo il trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud.

Capitolo mercato. Chaka Traoré ha firmato con il Palermo: l’attaccante ivoriano del Milan approda in rosanero in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus, più la percentuale sulla futura rivendita a favore del club di via Aldo Rossi. Ai saluti anche Marco Pellegrino, diventato ufficialmente un giocatore al servizio di Pippo Inzaghi alla Salernitana: il difensore argentino è stato ceduto dai rossoneri a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024. Nessun movimento, invece, in entrata con il mancato affondo finale per regalare un centrale di difesa a Pioli. Sfumate le trattative per Chalobah (che non ha mai realmente convinto) e Nianzou, con il Siviglia che non ha aperto al prestito del suo giocatore. Rosa invariata nonostante le richieste del tecnico emiliano, che non avrebbe disdegnato nemmeno un rinforzo a centrocampo, dove a livello numerico, rispetto ad inizio stagione, la rosa ha un giocatore in meno (Rade Krunic, approdato al Fenerbahce), senza dimenticare il lungodegente Tommaso Pobega che starà fuori fino ad aprile. Tutto posticipato, dunque, con gennaio che ha portato a Milanello Matteo Gabbia (rientrato in anticipo dal prestito al Villareal) e l’ex Verona Filippo Terracciano, mentre ora le attenzioni saranno focalizzate sui rinnovi più impellenti: quelli di Mirante e Caldara non verranno prolungati, così come difficilmente ci sarà una continuazione del rapporto con Simon Kjaer. Ancora da decifrare il futuro di Olivier Giroud e Luka Jovic, con il numero 9 che dovrà decidere se restare un altro anno in rossonero, mentre Davide Calabria e Alessandro Florenzi andranno in scadenza nel 2025. Sarà fondamentale, invece, iniziare a intavolare le trattative per i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi previsti nel 2026.