Milan, panchina girevole. Tifosi in rivolta, fronda “Nopetegui“ con hashtag e petizione online. Sgraditi pure Fonseca e Van Bommel

Ha superato il tetto delle diecimila firme in due giorni la petizione lanciata dai tifosi del Milan contro l’arrivo di Julen Lopetegui. "Il Milan è una squadra gloriosa che non merita un allenatore come lui (foto). Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera", il chiaro messaggio sulla piattaforma change.org vergato dalla community Milan Zone. Che spiega: "Il nostro amato club ha una storia ricca di successi, con diciannove titoli di Serie A e sette Champions vinte. Questa è una tradizione vincente che deve essere rispettata e mantenuta. L’arrivo di Lopetegui potrebbe minacciare questo patrimonio storico, considerando il suo passato come allenatore".

Dito puntato soprattutto sull’avventura al Real Madrid, durata pochi mesi. Scelto come successore di Zidane per la stagione 2018/2019, il basco era reduce da un biennio (senza sconfitte) alla guida della nazionale spagnola che lo aveva esonerato a pochi giorni dal Mondiale di Russia, per aver già stretto un accordo con i blancos nonostante il rinnovo firmato in precedenza con la federazione. Esonero anche a Madrid, a fine ottobre, con la squadra sconfitta per 5-1 dal Barcellona e al nono posto. Poi l’Europa League vinta col Siviglia e la salvezza anticipata con il Wolverhampton, ereditato al penultimo posto. "Vogliamo proteggere l’eredità del Milan e assicurarci che sia guidato da un allenatore all’altezza della sua storia gloriosa. Chiediamo alla dirigenza del club di tenere lontano Lopetegui dalla nostra amata panchina rossonera", le ultime righe della petizione che ieri (per alcune ore) ha cambiato titolo: da "Nopetegui" a "Basta scommesse: Conte". Nell’immagine di copertina i tifosi chiariscono di non gradire anche altri candidati. Oltre a Lopetegui, vengono raffigurati con gli occhi coperti dalla scritta "no" pure Fonseca e Van Bommel: "Puntare ad un allenatore vincente, Conte è il profilo perfetto".

Il tutto mentre mancano quattro giornate di campionato a Stefano Pioli, già aritmeticamente qualificato in Champions. Unico obiettivo: difendere il secondo posto (+5 dalla Juventus) prima della separazione. Lascerà il Milan anche Kjaer, in scadenza di contratto. "Un addio senza drammi: tutte le parti in causa sono d’accordo sulla scelta", le parole dell’agente Mikkel Beck. Il danese sta recuperando da un problema al flessore e alla lista degli infortunati, oltre a Pobega e Kalulu, si aggiungono Maignan e Loftus-Cheek. Il portiere aveva dato forfait durante il riscaldamento pre partita di sabato: lesione di basso grado dell’adduttore destro. Risonanza magnetica anche per il centrocampista: lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Entrambi saltano il Genoa.