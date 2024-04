Milan: Pioli a fine corsa. Tutti i nomi per la panchina, da Lopetegui a Fonseca. E spunta l’idea Van Bommel

Milano, 20 aprile 2024 – Da Pioli is on fire a #PioliOut, il dado è tratto. Le strade del Milan e dell'allenatore che ha riportato lo scudetto (dopo 11 anni) e una semifinale Champions (l'ultima, prima di quella con l'Inter, nel 2007) si separeranno a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. L'eliminazione ai quarti di Europa League con la Roma è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tanti i nomi in lista per la successione: su tutti, Julen Lopetegui.

Il curriculum

Ultima esperienza al Wolverhampton, da subentrato nel novembre 2022, portato alla salvezza in Premier League. A una manciata di giorni dall'inizio dell'attuale campionato, però, la risoluzione del contratto visti i problemi finanziari del club. Lopetegui è rimasto a vivere in Inghilterra, ma di recente ha rifiutato la proposta del Crystal Palace, forse in attesa del Milan. Con il Siviglia ha vinto l'Europa League battendo l'Inter di Conte.

Al Real Madrid ha preso il posto di Zidane ma è durato pochi mesi: esonerato con i blancos al nono posto, dopo un 1-5 col Barcellona. È stato anche ct della Spagna: primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale 2018 senza mai perdere, ma l'accordo già stretto con il Real nonostante un rinnovo con la Nazionale firmato in precedenza portano la federazione iberica a sollevarlo dall'incarico poco prima della Coppa del Mondo.

Gli altri profili

Tra gli altri candidati, Paulo Fonseca: è alla guida del Lille, quarto in Ligue 1 e in lotta per un posto in Champions League. Nel suo curriculum soprattutto tre campionati vinti con lo Shaktar Donetsk, mentre nel biennio alla Roma ottiene un quinto posto in campionato e una semifinale di Europa League persa contro il Manchester United.

Sondati nel recente passato, poi, Christophe Galtier e Marcelo Gallardo. Il francese è all'Al-Duhail in Qatar e ha vinto due volte la Ligue 1 con Nizza e Paris Saint Germain. L'argentino è invece all'Al-Hittiad e con il River Plate ha vinto un campionato e due Coppe Libertadores. Antonio Conte? Non sarebbe in lista, mentre su Thiago Motta la Juventus sembra in vantaggio. Tra le sorprese, infine, il nome di Marc Van Bommel che nel Milan ha giocato, peraltro insieme a Zlatan Ibrahimovic che avrà molta influenza nella scelta del futuro allenatore del Milan. L'anno scorso, in Belgio, l'ex centrocamapista olandese ha conquistato campionato e coppa nazionale con l'Anversa. In passato ha allenato anche Wolfsburg e Psv. Quel che è certo è che i rossoneri hanno iniziato a pensare al futuro: senza Pioli, a prescindere da come andrà il derby contro l'Inter di lunedì.