Milan, Pioli: "Le emozioni resteranno per sempre. Non vi dimenticherò"

Milano, 25 maggio 2024 – In un clima di festa mista a commozione per gli addii di tre pedine fondamentali del presente rossonero come Simon Kjaer, Olivier Giroud e mister Stefano Pioli – osannato da San Siro e accerchiato e abbracciato dai suoi ragazzi prima della gara – il Milan chiude il suo campionato pareggiando 3-3 con la Salernitana. Tutto sembrava essersi messo in discesa per i rossoneri, che al 22’ hanno aperto le danze con il gol di Leao, bravo ad approfittare del clamoroso errore di Fiorillo e depositare la palla in rete a porta di fatto sguarnita. Dopo 4’ è arrivato anche il raddoppio di Giroud, che ha segnato il suo 49° e ultimo gol in rossonero con una girata acrobatica su cross di Florenzi. Non pago, il Milan ha continuato a spingere calando il tris al 37’ con Theo Hernandez, ma tutto è stato vanificato dal fuorigioco di partenza di Leao, autore dell’assist. Nella ripresa, grazie anche ai cambi, la musica è cambiata e la Salernitana ha via via preso coraggio accorciando le distanze con il colpo di testa del neoentrato Simi al 63’. Calabria ha poi provato a spegnere l’ardore dei granata con il 3-1 al 77’ ma in appena 3’, tra il 76’ e il 79’, i campani hanno nuovamente e definitivamente riequilibrato la situazione con il diagonale vincente di Sambia e il tap-in valso la doppietta personale di Simy. Un uno-due che ha preceduto di pochi minuti il triplice fischio di Di Marco, il quale ha di fatto dato il via alla cerimonia finale, in cui a farla da padrona è stata la commozione. Con squadra e dirigenza al gran completo a centrocampo, hanno infatti preso la parola – visibilmente emozionati – mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer: “È la serata dei ringraziamenti – ha esordito il tecnico emiliano – e quindi comincio ringraziando le persone che mi hanno voluto qui e mi hanno sostenuto, dandomi la possibilità di allenare un club fantastico. Un grazie anche a tutti i dipendenti di Casa Milan, di Milanello, al mio staff che ha fatto un grande lavoro e ai miei giocatori. Sanno cosa penso di loro e sono speciali. Certe cose rimarranno”. Rivolgendosi ai tifosi – che lo hanno interrotto intonando il coro “Pioli is on fire” – ha poi aggiunto: “Siete stati tantissimi. Ci avete spronato, stimolato e dato l’energia che noi abbiamo cercato di mettere in campo. Abbiamo perso, sofferto insieme, vinto e gioito insieme. Le emozioni che abbiamo vissuto ci rimarranno dentro. Avete messo il fuoco nel mio cuore, rimarrà sempre acceso e non vi dimenticherò. Grazie”. Dello stesso tenore i ringraziamenti di Giroud e Kjaer: “Per prima cosa voglio ringraziare la società per la fiducia, tutti i dirigenti che mi hanno accolto come un fratello in questa famiglia – ha spiegato il transalpino -. Grazie a Ibra, ai dirigenti e al mister per la sua fiducia ed il sostegno nei momenti difficili, che abbiamo condiviso. È molto importante restare uniti in questi momenti. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, per me una della più belle emozioni della mia carriera. Voglio ringraziare soprattutto tutti i miei compagni, senza cui non avrei potuto fare queste belle cose. Siamo una squadra e una famiglia. Quando ero piccolo io e Simon sognavamo di giocare questo Milan. Oggi abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi. Non dimenticherò mai queste tre stagioni al Milan. Forza Milan!”. Visibilmente commosso anche il centrale danese: “Non posso non ringraziare la società, l'allenatore, lo staff e voi tifosi. Mi avete regalato delle gioie che non sapevo fossero possibili nel mondo del calcio. La sensazione che provo qui è la stessa che provo in nazionale, dove gioco da da 15 anni. In 4 anni siete diventati tutti una famiglia. Questo gruppo qua mi ha fatto divertire ogni giorno. Ogni giorno che vado da Milano a Milanello, con le montagne dietro, è una delle più grandi gioie della mia vita, condivisa con voi. Grazie a tutti".