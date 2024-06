Milan: pressing su Zirkzee ma spunta anche Broja. E Fabregas vede Fofana in rossonero

Milano, 7 giugno 2024 – Il pressing per avere Joshua Zirkzee continua. Senza perdere di vista le alternative come Broja e Dovbyk. Il Milan ha informato il Bologna che pagherà la clausola da 40 milioni. La trattativa si è spostata sul giocatore (che preferirebbe rimanere in Italia) e soprattutto sull'agente Kia Joorobchian: le commissioni richieste sono attorno ai 15 milioni di euro.

La trattativa

I rossoneri non sono intenzionati a sborsare tale cifra, sono previsti altri incontri per mediare. Zirkzee non andrà agli Europei con l'Olanda, il Milan gli garantirebbe la titolarità al contrario del Bayern Monaco e delle altre squadre (soprattutto in Premier) interessate. Filtrerebbe, insomma, ottimismo. Non per questo sono state lasciate le piste alternative: da Gimenez del Feyenoord a Dovbyk del Girona.

La novità

Il nome nuovo, in questo senso, è quello fatto da Sky: Armando Broja, di proprietà del Chelsea fino al 2028. L'attaccante 22enne, in Nazionale, ha segnato nell'ultima amichevole della sua Albania (che sfiderà l'Italia sabato prossimo) contro il Liechtenstein ed è reduce da una stagione condizionata da un infortunio al crociato. Due gol e un assist tra Chelsea (prima parte di campionato) e prestito al Fulham, pochi minuti anche nella passata stagione con i Blues. Molto meglio nel 2021/2022 con il Southampton (9 gol stagionali di cui 6 in campionato) e nell'annata precedente in Olanda con il Vitesse (11 reti totali).

Fabregas “annuncia” Fofana

A centrocampo, invece, l'obiettivo numero uno resta Fofana.. In questo senso stuzzicano le parole di Fabregas che ha conquistato la Serie A sulla panchina del Como e che in passato, proprio al Monaco, è stato compagno di squadra del 25enne francese: “Dinamico, forte, bravo anche con la palla tra i piedi. Corrisponde al profilo del calciatore moderno: aggressivo e capace di giocare da area ad area. Mi piace molto”. E soprattutto: “Si adatterebbe bene allo stile della Premier League e mi ha stupito non aver sentito parlare di lui in ottica Manchester United. Ho sentito invece che andrà al Milan, perché lì ci sarà Fonseca che lo conosce bene avendolo affrontato da avversario negli ultimi due anni in Ligue 1”.