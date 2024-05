Milan, quattro colpi per sognare. Priorità all’attaccante, ma non solo. Zirkzee in corsa con David e Guirassy

Non solo l’attaccante, al singolare o al plurale. Nella lista della spesa per il Milan del futuro ci sono un incontrista, un centrale (mancino) e un esterno (destro). Ieri il report di Football Benchmark ha certificato che la società rossonera ha fatto registrare la maggior crescita del valore di impresa annuale in Europa: +35,5%. Così, forte degli introiti derivanti ad esempio dalla qualificazione alla Champions e dai riscatti dei prestiti (De Ketelaere su tutti), il club di via Aldo Rossi ora si prepara a passare alle vie di fatto. In primis su Zirkzee: clausola da 40 milioni più la consistente commissione per l’agente. E mentre Sesko (si parte da 65 milioni) sembra allontanarsi, restano d’attualità Guirassy (17,5 milioni) così come David che tanto bene ha fatto con il Lille di Fonseca (26 gol stagionali) e Gimenez del Feyenoord (stesso numero di reti). Intanto Jovic, in scadenza, è molto vicino alla permanenza.

Ma gli occhi non possono che essere puntati anche sulla fase difensiva: il Milan, con 49 gol subiti in campionato, è tra le squadre di vertice peggiori in Europa. Dunque, per irrobustire il centrocampo con una diga, da tempo, si segue Fofana: 25 anni, nazionale francese, in uscita dal Monaco. L’alternativa potrebbe essere il 22enne Gravenberch, quest’anno al Liverpool (38 presenze). Difesa da rinforzare, poi: per Buongiorno la concorrenza è agguerrita, Igor del Brighton (ex Fiorentina) potrebbe essere un’idea. A sinistra Theo Hernandez è nel mirino del Bayern: serve un’offerta monstre. Per quel ruolo, nel frattempo, è tornato d’attualità Kiwior, 24enne ex Spezia dell’Arsenal. Sulla destra, infine, contatti nei giorni scorsi per Emerson Royal del Tottenham, mentre un’altra pista porta ancora al Lille (Tiago Santos).

A proposito: per Fonseca mancherebbe solo l’annuncio, previsto a partire da settimana prossima. Questo nonostante ieri, dalla Spagna, sia tornato a circolare il nome di Xavi. Le fonti iberiche, per l’ormai ex allenatore del Barcellona che avrebbe rifiutato la nazionale della Corea del Sud, hanno tirato in ballo anche il Manchester United.