MILAN. Ringhia Thiaw. Bene Sportiello. Pioli cerca le note liete dalla difesa e mira al Genoa

Chiudere al secondo posto. Dopo il pareggio con la Juventus che ha portato in dote anche la qualificazione aritmetica alla Champions, il derby scudetto perso con l’Inter, il doppio ko con la Roma in Europa League, l’ultimo obiettivo rimasto al Milan (mentre si lavora al futuro) è difendere la medaglia d’argento in campionato. Contro il Genoa dell’ex Gilardino, domenica a San Siro alle 18, Pioli riparte dai (pochi) buoni spunti arrivati dallo 0-0 di Torino sabato scorso. E proprio dalla voce "zero" relativa ai gol subiti: nelle ultime quattro gare la media era stata di due gol a partita, al passivo. Tanto da indurre il tecnico a passare alla difesa a tre, con un baricentro più basso, sia al ritorno all’Olimpico con la Roma, sia, pur con scelte differenti, a San Siro contro l’Inter. Missione fallita.

Riuscita, invece, con la Juve. Quasi paradossalmente: all’Allianz mancavano quattro titolari come Maignan, Tomori, Theo Hernandez e Calabria. Morale: 18 tiri subiti, 9 in porta (molto più che contro i giallorossi e i nerazzurri), ma rete inviolata grazie soprattutto alle prestazioni di Thiaw e Sportiello. Il centrale tedesco, dopo un periodo fatto di acciacchi e sbavature, ha perso Vlahovic al primo duello, per poi non mollarlo più. Con grande profitto. E con un gol salvato sulla linea. Ventidue anni, contratto fino a giugno 2028, Thiaw è tornato a prendersi la scena. Real Madrid e Bayern Monaco, tra le altre, osservano il giovane su cui il Milan ha scommesso. Contro il Genoa, poi, spazio ancora a Sportiello: il forfait di Maignan nel riscaldamento all’Allianz (lesione di basso grado all’adduttore), aveva aperto la porta all’ex Atalanta. Che l’ha tenuta ben chiusa con almeno quattro interventi decisivi, tanto da risultare il migliore in campo. Torneranno dopo la squalifica Theo Hernandez e Tomori, non Calabria (due giornate) a cui si aggiunge Musah (in diffida dopo l’Inter, ammonito). Sulla trequarti, invece, mancherà Loftus-Cheek: anche per lui, come per Maignan, lesione di basso grado, ma al bicipite fermorale. Verrà rivalutato, come il francese, settimana prossima.

Salgono così le quotazioni di Chukwueze, tra i più in forma nell’ultimo periodo: Pioli potrebbe schierare nuovamente l’esterno nigeriano insieme a Pulisic e Leao), proprio come nell’ultimo successo rossonero contro il Lecce, il 6 aprile, data che combacia anche con l’inizio del digiuno di reti di Giroud. Altro dato che spinge a un cambiamento offensivo: nelle partite che scottavano (Roma, Inter, Juve), sono arrivati soli due gol, firmati da Gabbia e Tomori.