Milan-Roma 1-1, Ranieri: "Pareggio giusto, abbiamo risposto al Milan con una grande ripresa"

Milano, 29 dicembre 2024 – Una prestazione coraggiosa, soprattutto per quanto fatto nei 45’ iniziali, non è bastata al Milan per portare a casa il successo e per evitare i fischi di San Siro che ha contestato la squadra di Fonseca dopo l’1-1 rimediato contro la Roma. E dire che le cose, nonostante qualche brivido di troppo sul palo colpito al 10’ da Dovbyk, sembravano essersi messe nei migliori dei modi per i rossoneri, passati in vantaggio al quarto d’ora con il contropiede finalizzato da Reijnders su assist di Fofana. Un minuto più tardi, i rossoneri hanno poi sfiorato il raddoppio con Morata su cross basso di Jimenez. Un errore costato caro perché al 32’ – nel suo momento migliore – il Milan ha incassato il pareggio di Dybala, autore di un bellissimo colpo al volo su assist di tacco di Dovbyk. Rimasto senza Fonseca, espulso per proteste dopo un contatto in area sospetto tra Pisilli e Reijnders, e senza l’infortunato Chukwueze (problema muscolare per lui), il Milan ha perso brillantezza in una ripresa cominciata bene ma proseguita con una Roma capace di salire di colpi e mostrare maggior brillantezza fino ad arrivare a sfiorare il colpaccio con la ghiottissima occasione capitata nel finale a Pellegrini. Un pari che permette al tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri di dispensare ottimismo e soddisfazione nel post-gara ai microfoni di Dazn: “Tutto quello che ci ha fatto il Milan nel primo tempo glielo abbiamo restituito nella ripresa, ma nessuno è riuscito a fare il gol decisivo. È stata una partita bella, vibrante, in cui entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Credo che il pareggio, oltre ad essere un risultato giusto, abbia fatto divertire sia i tifosi del Milan che quelli della Roma”. Elogi anche per la prestazione di Paulo Dybala: “Credo che lo stia aiutando tutta la squadra. Lui, dal canto suo, si sta allenando bene, cosa che prima non riusciva a fare. Questo ci rende felici perché quando Paulo sta così è bello pagare il biglietto per vederlo giocare”. Ora testa al derby: “Adesso recuperiamo le energie spese. La Lazio sta facendo un campionato molto bello. Complimenti a tutti: ai giocatori e a Baroni che sta svolgendo un ottimo lavoro. Il derby esce da ogni logica. Il derby è il derby”. Più cupo nel post-gara il tecnico del Milan Paulo Fonseca: “È stata una partita aperta. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per fare gol. Abbiamo cominciato bene anche la ripresa, con l’atteggiamento giusto ma dopo la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso un po’ di organizzazione e permesso alla Roma di creare un paio di situazioni pericolose in contropiede. In generale, comunque, avremmo meritato di vincere per le tante opportunità costruite e che avremmo dovuto concretizzare”. Il portoghese ha poi fatto mea culpa per l’episodio dell’espulsione pur non celando il disappunto per il rigore non fischiato: “Ho esagerato in quel momento ma guardate voi le immagini. Non voglio dire molto ma le cose mi sembrano piuttosto chiare. Mi pare evidente quello che succede con il Milan e ciò che succede nelle altre gare”. Ancora sulla partita: “Abbiamo pressato alto, recuperato tanti palloni. La squadra è stata aggressiva, ha avuto energia e ha creato diverse occasioni. È mancato solo il gol. Non posso dire nulla ai ragazzi”. Ora il test Supercoppa: “Adesso bisogna tornare a casa per rivedere la partita e pensare alle soluzioni e poi ci focalizzeremo sulla Supercoppa”.