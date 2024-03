Milan, trasferta complicata contro la Fiorentina: Bennacer e Leao attesi a inizio settimana

Milano, 22 marzo 2024 – Al rientro dalla pausa per le Nazionali il Milan sarà atteso da una trasferta complicata al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano il sabato di Pasqua, 30 marzo alle ore 20.45, con la squadra che partirà alla volta della Toscana la sera prima della sfida, di venerdì. Nel frattempo la squadra continua la marcia di avvicinamento priva dei tanti giocatori convocati con le rispettive selezioni e oggi il gruppo ha lavorato insieme alla Primavera rossonera.

Leao&Bennacer

Bennacer, che ha lasciato il ritiro della nazionale algerina mercoledì, a causa di alcuni fastidi fisici non meglio specificati ed è ancora a riposo, è atteso a Milano a inizio settimana prossima: da lì in poi le sue condizioni verranno monitorate giornalmente. Stesso timing anche per Rafael Leao che, dopo aver giocato e segnato ieri sera contro la Svezia, ha lasciato il ritiro del Portogallo in quanto non parteciperà alla prossima amichevole della Nazionale in programma martedì contro la Slovenia per concessione del ct Martinez. L'attaccante non rientrerà però subito a Milanello ma godrà di qualche giorno di riposo extra riprendendo gli allenamenti all'inizio della prossima settimana. Buone notizie per il tecnico emiliano arrivano anche da Tommaso Pobega dopo il grave infortunio che il centrocampista ha accusato a dicembre contro il Monza e che lo ha costretto a subire un'operazione. Il ritorno in campo non sembra così lontano: lo scorso 21 dicembre l’ex Torino si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro e i tempi di recupero previsti erano di quattro mesi. Presto Pobega potrebbe rivedersi in gruppo, magari già dopo il match contro la Fiorentina.

Giroud

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a Canal+ nella quale ha dichiarato: “Cosa cambierei nel calcio attuale? Quello che mi dà un po' fastidio è il VAR. Già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po' di spontaneità. Presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 come fuoriquota della nazionale francese? Non voglio prendere il posto dell'allenatore Henry ma penso che i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, vale a dire io, Griezmann e Mbappè, potrebbero essere una buona idea. Ma sarà possibile? Questa è un'altra questione”.