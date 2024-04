"Milano: Assenze e dubbi di formazione per Abate in vista della prossima partita"

Certe le assenze del lungo degente Perrucci e di Ehuwa (operato il mese scorso al menisco). Abate deve fare anche i conti con due giocatori in dubbio: Jimenez, in corsia, oltre a Cuenca, sulla tre quarti, per problemi muscolari. Entrambi i rossoneri non erano stati convocati nell’ultima partita di campionato vinta con l’Empoli. Più probabile, invece, la presenza in attacco di Stalmach, frenato da un problema alla caviglia e in campo negli ultimi minuti settimana scorsa. L.M.