Milan, Leao ancora in panchina? Sarebbe la terza di fila: ecco le probabili formazioni

Milano, 1 novembre 2024 – Leao verso la terza panchina di fila in campionato. Fonseca, durante l'allenamento di oggi, non lo ha schierato nell'undici titolare in vista della sfida di domani, sabato 2 novembre, che vedrà il Milan contro il Monza all'U-Power Stadium.

Alle spalle di Morata, a Milanello, c'erano infatti Chukwueze, Pulisic e soprattutto Okafor. Il tecnico, dopo l'ultima partita col Napoli, aveva dichiarato: "Non c’è nessun conflitto me è Rafa, si tratta solo di scelte. Tutti i giocatori devono fare il massimo per la squadra e cerco di motivarli con diverse modalità. Ma non devo pregarli perché si impegnino".

E ancora: "Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi, se siamo onesti e analizziamo la partita, Okafor ha giocato bene. Per me è difficile decidere in questo momento". Ma la scelta s'ha da fare. E sarebbe ricaduta ancora sullo svizzero e non su Leao, a questo punto un vero e proprio caso.

Un solo gol fin qui (e 4 assist) per il 25enne: per trovare di peggio, in totale, bisogna tornare alla sua prima stagione in rossonero, nel 2019-2020. Nel frattempo Leao è diventato il giocatore più pagato della rosa: 7 milioni più bonus, contratto fino al 2028, clausola rescissoria da 175 milioni attiva nei primi 15 giorni di luglio. Per il resto, bisogna bussare in via Aldo Rossi.

E il Barcellona sarebbe tornato a fare un pensierino sul giocatore, già apprezzato e accostato ai blaugrana anche in estate, di recente. Il Milan ha il coltello dalla parte del manico, a livello contrattuale. Ma la situazione resta delicata. Contro l'Udinese Leao ha passato tutta la gara in panchina (non succedeva dal lontano dicembre 2021).

Titolare col Bruges in Champions, è stato sostituito al quarto d'ora della ripresa. In campionato, col Napoli, nel big match scudetto, è arrivata la seconda "bocciatura": fuori dall'undici iniziale (nonostante l'assenza di altri big come Theo Hernandez, Reijnders, Pulisic, oltre ad Abraham e Gabbia), è entrato solo nella mezz'ora finale. E, in vista, un'altra panchina.

Sarà contento il tecnico del Monza Alessandro Nesta che ha dichiatato: “Leao? Quando si accende lui si accende il Milan. Non abbiamo ancora visto il suo 100%, si prende le sue pause ma comunque determina”.

Intanto Fonseca recupera definitivamente Calabria e Jovic, non ancora Abraham e Gabbia. La probabile formazione di domani contro il Monza all'U-Power (fischio d'inizio alle ore 20.45). Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.