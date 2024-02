Il Milan va alla caccia dei tre punti nel derby lombardo col Monza. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Milano, 17 febbraio 2024 – Nessuna conferenza stampa da parte di Stefano Pioli alla vigilia del derby lombardo contro il Monza: espugnare l’U-Power Stadium sarebbe fondamentale per dare continuità di risultati in campionato dopo l’ottimo esordio in Europa League contro il Rennes giovedì scorso. Saranno cinque i cambi rispetto alla partita contro i francesi: in difesa turno di riposo per Simon Kjaer e ritrovata titolarità per Malick Thiaw dopo la manciata di minuti disputato in Europa League. A centrocampo, invece, Yacine Adli farà coppia con Bennacer mentre sulla trequarti Okafor scalpita per una maglia da titolare concedendo un po’ di riposo a Pulisic.

Infine in attacco chance concreta di partire dall’inizio per Luka Jovic in modo da far rifiatare lo stakanovista Olivier Giroud: il francese giovedì sera ha raggiunto il traguardo delle 700 partite giocate in carriera dopo il debutto del 24 marzo 2006 con la maglia del Grenoble in Ligue 2, all’età di 19 anni. 281 gol e 101 assist, il numero 9 rossonero dovrà presto decidere del suo futuro con il contratto in scadenza a giugno: «Giroud è arrivato e ha firmato per due anni, poi ha prolungato per un altro anno perchè aveva fatto molto bene. Forse è un po' presto, ma la porta è aperta se vuole restare» le parole dell’AD Furlani. A sostituire l’infortunato Davide Calabria, invece, sarà ancora Alessandro Florenzi a destra, reduce da una grande prestazione contro il Rennes: suo l'assist per il gol di Loftus-Cheek, il terzo assist stagionale in 27 presenze totali tra tutte le competizioni e 1.253 minuti giocati. Per la sfida di domani sera contro Palladino, il Milan sfoggerà la seconda versione del Fourth Kit già indossato contro il Napoli. Probabili formazioni MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino. MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli. Dove vederla Monza-Milan, domenica 18 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.