Milan, Morata torna ad allenarsi con la Spagna

Milano, 13 novembre 2024 - Alvaro Morata è tornato ad allenarsi con la Spagna. L'attaccante, giovedì scorso, si era scontrato con Pavlovic in allenamento e aveva riportato un trauma cranico. Ricoverato all'ospedale di Legnano, dopo una risonanza magnetica che aveva dato esito negativo, era rimasto in osservazione ed era stato dimesso il giorno successivo. Fonseca aveva spiegato: "Non sarà dei nostri a Cagliari. Il protocollo dice che deve stare fermo dieci giorni e non è un'opzione". Il giocatore era stato comunque convocato dal ct della nazionale spagnola De La Fuente: "Farà dei test con i nostri medici. Se andranno bene giocherà o venerdì con la Danimarca o lunedì con la Svizzera".

Test superati, oggi il ritorno in campo per allenarsi. Da valutare anche le condizioni di Luka Jovic, frenato in maglia Milan dalla pubalgia ma in campo anche durante la scorsa sosta con la Serbia. Il giocatore, in scadenza a giugno 2025, è in uscita e piace sia al Galatasaray che al Torino. Ieri, a Milanello, la squadra, a ranghi ridottissimi, si è allenata insieme a Milan Futuro. Nei prossimi giorni lavoreranno solo gli infortunati, tra i quali Gabbia che dovrebbe tornare disponibile nella prossima partita di campionato contro la Juventus. Gli altri giocatori, non convocati con le rispettive nazionali, avranno invece qualche giorno di riposo.

Questo l'elenco dei giocatori impegnati in Nazionale e i rispettivi impegni

Theo Hernandez e Mike Maignan (Francia) Francia-Israele: giovedì 14 novembre ore 20.45, Saint-Denis - Nations League Italia-Francia: domenica 17 novembre ore 20.45, Milano - Nations League Luka Jovic e Strahinja Pavlovic (Serbia) Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo - Nations League Serbia-Danimarca: lunedì 18 novembre ore 20.45, Leskovac - Nations League Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti) Giamaica-Stati Uniti: venerdì 15 novembre ore 00.00, Kingston - Concacaf Nations League Stati Uniti-Giamaica: martedì 19 novembre ore 02.00, Saint Louis - Concacaf Nations League Samuel Chukwueze (Nigeria) Benin-Nigeria: giovedì 14 novembre ore 18.00, Abidjan (Costa d'Avorio) - Qualificazioni Coppa d'Africa Nigeria-Ruanda: lunedì 18 novembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Coppa d'Africa Tijjani Reijnders (Olanda) Olanda-Ungheria: sabato 16 novembre ore 20.45, Amsterdam - Nations League Bosnia-Olanda: martedì 19 novembre ore 20.45, Zenica - Nations League Rafael Leao (Portogallo) Portogallo-Polonia: venerdì 15 novembre ore 19.45, Porto - Nations League Croazia-Portogallo: lunedì 18 novembre ore 20.45, Spalato - Nations League Alvaro Morata (Spagna) Danimarca-Spagna: venerdì 15 novembre ore 20.45, Copenhagen - Nations League Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife - Nations League Noah Okafor (Svizzera) Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo - Nations League Spagna-Svizzera: lunedì 18 novembre ore 20.45, Tenerife - Nations League Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20) Polonia-Italia: venerdì 15 novembre ore 16.00, Bialystok - Elite League U20 Italia-Romania: martedì 19 novembre ore 14.00, Bagno a Ripoli - Elite League U20 Francesco Camarda e Mattia Liberali (Italia Under 19) Italia-Montenegro (3-0): mercoledì 13 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19 Italia-Bosnia: sabato 16 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19 Grecia-Italia: martedì 19 novembre ore 14.30, Heraklion - Qualificazioni Europeo U19