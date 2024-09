Numeri da capogiro. San Siro da record. Verso il “sold out“ per il derby

Il derby a San Siro tra Inter e Milan, in programma domenica 22 settembre alle ore 20.45, viaggia spedito verso il record assoluto d’incasso nella storia del campionato. Ieri, per i nerazzurri padroni di casa, è iniziata la quarta fase di vendita riservata ai possessori della tessera "Siamo noi", dopo quelle dedicate agli abbonati al secondo anello blu, a chi ha sottoscritto la tariffa "plus" e ai soci degli Inter club. La quarta fase si chiuderà alla mezzanotte di mercoledì 11 settembre, poi (in caso di biglietti rimasti) la vendita libera. Per il Milan (settore ospiti) la fase di vendita riservata agli abbonati è partita ieri ed è prevista fino a martedì prossimo. A seguire, anche in questo caso se saranno ancora disponibili i tagliandi, vendita libera. Si prevede un incasso superiore ai 7 milioni di euro. Si tratterebbe di un primato nella storia della Serie A, in grado di superare i 6,6 milioni entrati in cassa nel 2019 in occasione di Inter-Juventus (1-2 in gol Dybala, Lautaro e Higuain). A livello europeo, nel derby di Champions League dell’anno scorso, l’Inter aveva già superato la soglia dei 10 milioni di euro di incasso, nel ritorno della semifinale contro il Milan (12,4 milioni, record assoluto).

Il primato apparteneva all’andata, in casa dei rossoneri, con 75.532 spettatori presenti per un incasso di 10,4 milioni (2-0 per Inzaghi con le reti di Dzeko e Mkhitaryan).

Luca Mignani