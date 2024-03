Oggi la youth league. I rossoneri di Abate aprono le porte ai Blancos

Tutto esaurito al Puma House of Football per i quarti di finale di Youth League che andranno in scena oggi alle 16 contro il Real Madrid: un grande classico del calcio internazionale che vedrà la Primavera del Milan affrontare i Blancos tra le mura amiche per sperare di ripetere lo storico risultato della scorsa stagione, ovvero il raggiungimento della Final Four della competizione. Le due squadre più vincenti di sempre nella storia della Champions, dunque, sono pronte a sfidarsi per la prima volta nella più importante competizione giovanile a livello europeo dove i rossoneri di Abate hanno finora stupito passando come primi (con 12 punti, 4 successi e 2 ko) il girone eliminatorio contro Dortmund, Newcastle e Psg, e battendo agli ottavi il Braga ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Anche il Real di Arbeloa ha vinto il proprio gruppo eliminando poi il Lipsia portandosi a quota 16 gol realizzati (come il Milan) ma incassandone solo uno rispetto ai dieci subiti dal Diavolo.

La sfida di cartello di questo pomeriggio avrà un gusto speciale per il grande ex di giornata, ovvero Alex Jimenez, approdato a Milanello la scorsa estate proprio dal Real Madrid. L’esterno, che a gennaio ha esordito anche nella prima squadra di Stefano Pioli, è in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e il club madrileno può esercitare un contro diritto, ma solo nel 2025 o nel 2026: Abate è pronto a schierare l’undici migliore a disposizione e davanti a Raveyre toccherà a Simic e Nsiala comporre la coppia centrale, con Bartesaghi e l’ex Blancos a chiudere il quartetto di difesa. Eletu in cabina di regia, capitan Zeroli inamovibile, Diego Sia esterno mancino e Francesco Camarda prima punta: ballottaggio tra Malaspina e Stalmach a centrocampo, e tra Scotti e Hugo Cuenca sull’altra fascia. Il.Ch.