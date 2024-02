Milan, qualificazione con tante spine: difesa ballerina e Leao sciupone

Milano, 22 febbraio 2024 – Sette gol incassati nel giro di cinque giorni tra Monza e Rennes sono troppi ma nonostante la sconfitta per 3-2 subita al Roazhon Park contro il Rennes, il Diavolo ha centrato l’obiettivo conquistando il pass per gli ottavi di finale di Europa League: domani alle 12 a Nyon l’urna decreterà il prossimo avversario che i rossoneri affronteranno a San Siro il prossimo 7 marzo per il match di andata. “Le squadre sono tutte competitive, sarà un impegno difficile ma credo che nessuna di loro sarebbe contenta di affrontare il Milan. Noi vogliamo provarci, è chiaro. In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica. Ma vogliamo confermare il nostro momento e vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus”, il pensiero di Pioli. Nonostante il ko la squadra è stata applaudita dai circa 1.200 tifosi del Milan giunti in Bretagna e ora il pensiero va tutto alla sfida di domenica sera in casa contro l’Atalanta.

Difesa

"Non volevamo subire tre gol, anche se poi ci sono stati i due episodi da rigore. Dobbiamo essere più attenti, più solidi. A volte non seguiamo l’inserimento e ci complichiamo la vita – afferma Pioli in conferenza stampa – Dobbiamo puntare ad essere più attenti ed efficaci anche in fase difensiva. Ci porteremo la soddisfazione di aver passato un turno difficile che era sembrato fin troppo facile. Ma l’Europa è questa. Potevamo sfruttare meglio tutti gli spazi che abbiamo avuto nel primo tempo, loro hanno fatto una partita intensa. Non è stata una gara semplice. Ci portiamo a casa una qualificazione importante e tante situazioni su cui si può fare meglio. La partita di stasera ha confermato che abbiamo un potenziale offensivo importante, se gli avversari ci lasciano spazio possiamo essere veramente pericolosi. Dobbiamo trovare più solidità e comunicazione, dobbiamo concedere qualcosa in meno agli avversari”.

La retroguardia conta ora di riavere a disposizione Kalulu e Tomori: "Stanno bene, domani si alleneranno con noi e vedremo se saranno pronti per essere convocati già domenica o aspettare la Lazio”.

Leao

Prova agrodolce quella del portoghese che, nonostante abbia trovato una rete clamorosa con un coast-to-coast, ha sprecato almeno tre nitide palle gol per poter decidere il match senza arrivare alla sofferenza finale. "Il suo umore era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e se non l'avesse fatto non sarebbe stato così felice. È un giocatore determinante, è importante anche quando non segna. È stato importante per lui perché aveva avuto altre occasioni, uscire da questa partita senza segnare probabilmente sarebbe stato un peccato. Sono molto contento per il suo atteggiamento. È un giocatore forte che deve lavorare e continuare a credere in se stesso”: queste le parole di Pioli a fronte dell’esultanza senza sorrisi che ha regalato il numero 10 rossonero.