Pioli cerca il Milan delle certezze. A Rennes vale mezza stagione

Il Milan si avvicina con cautela al ritorno del playoff di Europa League al "Rohazon Park" contro il Rennes: nonostante sia conscio del rassicurante 3-0 ottenuto nella partita d’andata a San Siro, Stefano Pioli pretende di mantenere alta la concentrazione e di non sottovalutare l’impegno che attende oggi il suo Diavolo, pronto ad essere sostenuto da circa 2.000 supporters rossoneri: "Ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata, ma è altrettanto vero che non possiamo considerarla finita. Giochiamo contro una squadra che è in forma: ci conosciamo bene, questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare. Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno: dovremo interpretare la sfida con grande attenzione e convinzione".

Le buone notizie per il tecnico emiliano sono arrivate nell’allenamento di ieri, dove si sono rivisti in gruppo sia Tomori che Kalulu, ma ovviamente non saranno disponibili oggi in Bretagna: "Era da tanto tempo che non si allenavano con noi, recuperarli sarà molto importante".

Dopo la deludente prestazione a Monza ("Non può essere una serata storta a togliere certezze, sappiamo quello che valiamo"), si punta sui titolarissimi: Kjaer, dunque, farà il suo ritorno in difesa, formando la coppia centrale con Gabbia, a centrocampo Bennacer verrà affiancato da Musah, nel caso in cui Pioli decida di concedere un po’ di riposo a Loftus-Cheek, la cui freschezza potrebbe servire domenica contro l’Atalanta. Se così fosse, Reijnders, rimasto in panchina nella sfida in Brianza, si candida al ruolo di trequartista: con la squalifica di Jovic per due giornate in campionato, infine, l’opzione di schierare il serbo al posto di Giroud appare la più logica.

"Non mi piace il termine turnover, si tratta di gestire le forze, non penso che 4-5 cambi possano cambiare la mentalità di una squadra. Sono sempre gli episodi a indirizzare la partita" la chiosa di Pioli.

A sostenere la squadra saranno in tribuna Zlatan Ibrahimovic ("Una presenza carismatica e attenta") e Geoffrey Moncada: assenti Gerry Cardinale, atteso a Miami, e l’AD Giorgio Furlani, così come mancherà il presidente Paolo Scaroni, che presenzierà quest’oggi a Palazzo Marino al vertice a tre con l’Inter e il sindaco Giuseppe Sala per la proposta di ristrutturazione di San Siro.

A tenere alta la guardia ci ha pensato anche Alessandro Florenzi: "Il Rennes ha una tifoseria molto calda, noi dovremo partire da squadra vera, senza timore".

Le probabili formazioni.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Musah, Pulisic, Reijnders, Leao, Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Pinheiro.

Tv: ore 18:45 Dazn e Sky Sport Uno.