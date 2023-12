Pioli e la favola di Natale. Milan, ecco baby Simic: "Il mio idolo è Maldini»

Una domenica dal sapore natalizio per il Diavolo che, al cospetto degli oltre 70mila di San Siro (assente l’ancora influenzato Ibrahimovic), ha rispedito al mittente le velleità di un Monza sempre in partita, ma troppo poco concreto e incapace di avere la meglio sulla compagine rossonera che, invece, ha festeggiato un 3-0 in scioltezza e, soprattutto, l’esordio con tanto di gol del diciottenne Jan-Carlos Simic, vero protagonista del lunch match.

A rendere imperfetto il pomeriggio del Milan gli infortuni di Pobega e Okafor, costretto ad abdicare dopo aver segnato il tris finale. Ad aprire le danze ci ha pensato Reijnders, autore di una rete "da 8 in pagella" come lui stesso l’ha definita: serpentina a scartare due giocatori e tiro di punta sotto le gambe di Di Gregorio dopo nemmeno tre minuti dal fischio di inizio. Con Kjaer tornato tra i titolari dopo quasi due mesi, la difesa a tre scelta da Pioli ha mostrato lucidità, mentre Palladino si è affidato all’ex Colombo nell’undici iniziale davanti a un Galliani non certo entusiasta. Lo stop di Pobega (per un problema all’anca) ha costretto il tecnico far esordire il classe 2005 Simic come braccetto di destra con Florenzi davanti: mai scelta fu più azzeccata, perché proprio il serbo ha impiegato solo 20 minuti a realizzare il 2-0 con un piattone su perfetto assist di Leao.

Nato in Germania e in possesso della doppia nazionalità, il giovane talento è stato abbracciato dai compagni mentre i genitori in tribuna si sono sciolti in lacrime: "Tutti i bambini sognano un esordio con gol, dopo aver segnato non ho sentito nulla, neanche quando i tifosi hanno urlato il mio nome. La maglia la regalo ai miei genitori". Che in tribuna sono stati ripresi mentre esultavano, con la mamma in lacrime.

La storia di Simic ricorda quella di Paloschi, in gol al debutto in Serie A nel 2008. Dopo aver iniziato nel settore giovanile dello Stoccarda, nel 2022 è stato scovato dagli scout rossoneri: "Maldini era il mio idolo per come difendeva, per questo è un sogno per me giocare qui".

Dopo la favola natalizia della famiglia Simic nella ripresa il Monza ha cercato di sfruttare un paio di contropiede, con l’occasione migliore capitata sul sinistro di Colpani su cui Maignan ha compiuto l’intervento super di giornata: la rete di Okafor su sponda di Giroud è stata presto oscurata dallo stop dello svizzero (per un crampo da fatica) che potrebbe rappresentare l’infortunio numero 29 in stagione.