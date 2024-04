Pioli e le alternative. Lotfus-Cheek out,. Milan nei guai

Un’assenza di non poco conto per un Milan che prova a blindare il secondo posto. A Firenze, insieme con il gol di apertura, è arrivato un’ammonizione per Ruben Loftus-Cheek. E l’inglese, che era diffidato, sarà costretto a saltare per squalifica il match con il Lecce di sabato. Si giocherà al Meazza e il Milan non può aver dimenticato il confronto di andata quando, dopo il doppio vantaggio, si fece raggiungere sul 2-2 e anche superare. Se non fosse arrivato il Var a cancellare il vantaggio pugliese.

Stefano Pioli perde uno degli uomini più in forma e, di fatto, anche il bomber, perché l’inglese fin qui ha realizzato ben dieci gol.

Per la gara di sabato Pioli sta sfogliando la margherita: l’idea di inserire il francese Adli, al centro del tridente che supporta Giroud, oppure avanzare uno tra l’algerino Bennacer e l’olandese Reijnders che, sin qui, hanno dimostrato una certa predisposizione al gol. L’alterntativa è tornare al 4-1-4-1.