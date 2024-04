Primavera 1. Tris nerazzurro nell’anticipo

Battere l’Empoli e agganciare la zona playoff, per poi pensare alla final four di Youth League. Sono le tappe del Milan di Abate: oggi in casa (ore 11) la sfida di campionato con i toscani, dopo il ko con la Sampdoria a interrompere la striscia di vittorie consecutive contro Juventus, Lazio e Real Madrid (ai rigori). Venerdì prossimo, invece, semifinale di Youth League: a Nyon ci sarà il Porto. Prima, però, il turno di campionato con la certezza che tre punti porterebbero i rossoneri in zona playoff. Il Sassuolo infatti, sesto e a +2, ha già perso ieri (3-0) contro l’Inter capolista, al momento a +4 dalla Roma e a +5 dall’Atalanta che giocano oggi. Nerazzurri avanti nel primo tempo: Motta per Quieto che si libera e insacca anche grazie a una deviazione. Il raddoppio ancora di Quieto, a tu per tu col portiere, dopo un tocco illuminante in area di Berenbruch. Tris prepotente targato Miconi. L.M.