Primavera. Camarda punisce la Juve, playoff a un solo punto

Colpo importante per il Milan nel campionato Primavera 1. La squadra di Ignazio Abate vince la sfida di Pasquetta in casa della Juventus per 1-0 grazie alla rete al 14’ di Camarda, al settimo centro nel campionato di categoria e tredicesimo stagionale considerando tutte le competizioni. Una firma decisiva che permette ai rossoneri di incamerare il bottino pieno e salire a un solo punto dal Torino, sesto in classifica e al momento ultima delle qualificate per i playoff. Dopo un avvio di campionato lanciato, infatti, il Diavolo ha avuto un’importante frenata, complice la necessità di “prestare“ alcuni elementi fondamentali alla prima squadra, ridotta all’osso dagli infortuni. Ora i ragazzi di Abate stanno provando a risalire la china e nel frattempo attendono il 19 aprile, quando affronteranno il Porto nelle semifinali di Youth League.

In testa alla classifica del Primavera 1 c’è ancora l’Inter, ma la squadra allenata da Christian Chivu è in crisi di risultati. Non centra una vittoria da cinque partite (2-1 al Monza il 17 febbraio) e nell’ultimo turno ha perso 1-0 in casa contro il Lecce, nonostante abbia giocato in superiorità numerica per gran parte del tempo. La vittoria di ieri della Roma per 4-1 in casa del Verona ha permesso ai giallorossi di ridurre a una sola lunghezza il distacco sui battistrada e nel frattempo l’Atalanta (che col terzo posto oggi dovrebbe passare attraverso i quarti e non potrebbe andare direttamente alle Final Four) è risalita a quota 49, un punto dietro la Roma e due dietro l’Inter.

