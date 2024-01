Primavera. Coppa Italia, Milan ko con Ibra jr in panchina. Anche i nerazzurri lasciano il torneo ai quarti

Quarti di finale di Coppa Italia amari per Milan e Inter che ieri hanno salutato la competizione cadendo, rispettivamente, al cospetto di Fiorentina e Torino. Quattro a due il finale al Viola Park, con i rossoneri passati sul doppio vantaggio dopo soli 12 minuti di match, ma poi battuti dalla doppietta di Caprini e dagli acuti di Braschi (su errore in fase di impostazione del portiere Raveyre) e Sene, bravo a vincere il corpo a corpo con Paloschi. Inutili i gol del Milan segnati da Simmelhack e Cuenca: in panchina presente anche Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan, classe 2006. Nonostante l’assedio finale, invece, i nerazzurri di Chivu sono stati puniti dal pallonetto di Ciammaglichella prima dell’intervallo, consegnando il pass per le semifinali al Toro, che affronterà la Lazio (2-1 al Napoli). I.C.