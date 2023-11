Primavera. Il Milan torna in campo in Youth League senza Camarda

Dopo il brutto passo falso in casa contro il Cagliari (4-2 il finale in favore dei sardi), il Milan Primavera torna in campo questo pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 14:30 ospitando al Puma House of Football il Borussia Dortmund per la quinta giornata del girone F di Youth League.

I rossoneri attualmente comandano il raggruppamento con nove punti mentre i tedeschi sono secondi a due lunghezze di distanza.

Nella sfida di andata il Diavolo ha vinto in trasferta per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Diego Sia e Kevin Zeroli, venendo colpiti solo in extra time dall’acuto di Brunner.

Per affrontare il match il tecnico Abate (nella foto) dovrà fare a meno dello squalificato Francesco Camarda, espulso nell’ultima gara contro il PSG prima della sosta. A presentare il match di oggi pomeriggio ci ha pensato stesso allenatore rossonero: "Dobbiamo essere più determinati e umili, con il Cagliari è stata una giornata no: cerchiamo di accantonarla subito e speriamo di recuperare qualche infortunato. Sono dei giri a vuoto che ci stanno e servono anche ai ragazzi perché almeno capiscono cosa serve per preparare la partita. Ora ci aspetta un’altra sfida delicatissima e molto importante e vogliamo ripartire con energia e coraggio".

A fare eco al suo mentore anche il capitano della Primavera del Milan, Kevin Zeroli che carica i compagni di squadra: "Contro il Borussia Dortmund servirà più intensità e unione, dobbiamo tornare a fare ciò che abbiamo sempre fatto fino a qui".

Domani, invece, sul palcoscenico della Youth League sarà l’Inter a provare ad espugnare il campo del Benfica alle ore 16.

Ilaria Checchi