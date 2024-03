Qualità Reijnders . Giroud che errori. Lo show di Maignan

MAIGNAN 7. Miracoloso due volte su Belotti e Mandragora, serata magica.

CALABRIA 6. Aiuto prezioso ai colleghi di reparto.

THIAW 5,5. Troppo irruento nel fermare Kouame, un po’ pigro sugli appoggi: ammonito, lascia il campo all’intervallo.

TOMORI 6. Belotti è un cliente scomodo ma lo disinnesca: Terracciano gli nega la gioia del gol, disattento su Mandragora.

FLORENZI 5,5. Schierato al posto dello squalificato Theo, contiene a fatica Ikonè: si divora il tris.

BENNACER 6. Dovrebbe stare più vicino a Mandragora in fase di non possesso mentre morde alle caviglie viola con tenacia.

REIJNDERS 6,5. Trova spazi invitanti e serve Leao per il bis rossonero. Terzo assist in campionato.

LOFTUS-CHEEK 7. Sesto gol in campionato, il decimo stagionale. Dopo un primo tempo anonimo trova il gol del vantaggio.

CHUKWUEZE 6,5. Titolare a sorpresa, regala spunti interessanti sfiorando il gol. Si beve Biraghi e innesca l’azione del vantaggio.

LEAO 7,5. Festeggia al meglio le 200 presenze in rossonero: prima fornisce un assist di tacco a Loftus da applausi, poi trova il quinto gol in serie A dopo uno scatto fulminante.

GIROUD 5,5. Due palle-gol non finalizzate e poca brillantezza.

ALL. PIOLI 6,5. Primo tempo poco prolifico, ma poi il suo Diavolo non delude. Gabbia 6. Fa il suo. Okafor 6. Non punge. Musah 6. Si dà da fare. Pulisic 6. Vuole lasciare il segno. Jovic sv. Voto squadra 7.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7, Dodo 6 (Kayode 6), Milenkovic 5, Martinez Quarta 5,5 (Barak sv), Biraghi 5,5, Mandragora 5,5, Duncan 6,5, Ikonè 6,5 (Sottil sv), Beltran 6,5 (Nzola sv), Kouame 5,5 (Gonzalez 6), Belotti 6. All. Italiano 6. Voto squadra 6.

i.c.