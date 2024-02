Quanto vale scrivere la storia. Un sogno da almeno 15 milioni

Se lo scorso dicembre l’eliminazione dai gironi eliminatori della Champions League aveva pesato non solo sul lato sportivo ma aveva avuto anche un forte impatto sui conti del club (fino a 60 milioni di mancati ricavi) dopo l’ottimo risultato (oltre 85 milioni di euro) fatto registrare nel 2022/23 grazie al raggiungimento delle semifinali del torneo più importante, la qualificazione agli ottavi di Europa League fa tornare il sorriso non solo alla squadra ma pure alla Proprietà ealla dirigenza. Perché se è vero che partecipare alla seconda competizione continentale non ha gli stessi effetti dal punto di vista economico, entrare però fra le prime sedici del torneo è già qualcosa in più di un premio di consolazione.

Al di là di voler provare a conquistare per la prima volta un trofeo che manca in bacheca, c’è comunque la possibilitàdi arrotondare i ricavi per la stagione in corso anche grazie ad un eventuale maggior numero di partite casalinghe. Vero, nel caso del Milan giocare in Europa League non porta con sé il bonus per la partecipazione (già incassato per la presenza in Champions League) e i ricavi da ranking decennale/storico (anche in questo caso l’incasso si riferisce alla massima competizione europea per club). Però il club rossonero può contare sul “market pool“: le stime si basano sul percorso fatto dalla Juventus nella passata stagione, quando i bianconeri furono eliminati dalla Champions, ma arrivarono fino alle semifinali in Europa League incassando 3,1 milioni di euro.

Quindi i rossoneri per arrivare a tale cifra dovrebbero andare abbastanza avanti. Non solo: alla voce “market pool“ si potrebbero aggiungere poi i bonus per tutti i passaggi del turno (oltre i playoff già superati), senza dimenticare inoltre l’apporto dei ricavi da botteghino.

Non va dimenticato che il Milan ha già incassato circa 46 milioni di euro di premi dalla Uefa per la partecipazione alla Champions League. Una cifra, questa, che si sommerà a quella dell’Europa League. Per quel che riguarda il percorso in Europa League, al momento per il superamento dei playoff il bonus ammonta a 0,5 milioni. In caso di superamento degli ottavi di finale entrerebbe in cassa 1,2 milioni di euro, per i quarti 1,8 milioni di euro e la qualificazione alle semifinali vale 2,8 milioni. La vincitrice dell’Europa League incassa un bonus di 4 milioni di euro che va a sommarsi ai 4,6 milioni ricevuti per la partecipazione alla finale. Insomma, considerando il percorso nella competizione il ricavo totale da premi per il Milan può superare i 20 milioni di euro.