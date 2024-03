QUI MILANELLO. Ieri Ibrahimovic alla ripresa degli allenamenti. Atteso Leao, da valutare le condizioni di Kjaer

Sotto lo sguardo di Zlatan Ibrahimovic, ieri il Diavolo ha ripreso gli allenamenti in vista della delicata trasferta di sabato al Franchi contro la Viola: presenti sia Ismael Bennacer, rientrato prima dagli impegni con l’Algeria per un piccolo problema fisico, che Filippo Terracciano, convocato dall’Italia Under 20. Oggi, invece, è atteso il ritorno di Rafa Leao, mentre saranno da valutare le condizioni di Kjaer dopo lo stop contro la Svizzera: il centrale ha volto gli esami del caso e sono state escluse lesioni, tanto che il danese è rimasto in ritiro con la sua Nazionale. I.C.