Qui Milanello. Si svuota l’infermeria: torna Kjaer

Arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli: nella seduta di allenamento di ieri mattina, infatti, Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo squadra e le probabilità per il danese di essere convocato per la sfida di domani contro il Lecce sono aumentante sensibilmente. Discorso differente, invece, per il lungodegente Tommaso Pobega, ancora impegnato in un lavoro individuale. Il tecnico emiliano vuole schierare la formazione migliore contro i salentini, alla caccia di punti salvezza, considerando però l’impegno di giovedì a San Siro contro la Roma, nel quarto di finale di andata di Europa League: per questa ragione non è da escludere un po’ di turn over per poter amministrare al meglio le energie dei suoi giocatori a ridosso di un match tanto importante. Olivier Giroud, dunque, potrebbe tirare il fiato e lasciare spazio contro il Lecce di Gotti a uno tra Luka Jovic e Noah Okafor, con lo svizzero già schierato come punta nell’ultima trasferta al Bentegodi. Con l’assenza forzata dello squalificato Loftus-Cheek, inoltre, Pioli dovrà decidere quale centrocampo disegnare: al posto dell’ex Chelsea, oltre all’ipotesi di spostare Pulisic puntando su Chukwueze come esterno destro, resta viva l’idea di avanzare Bennacer sulla linea della trequarti. L’algerino, infatti, già in passato ha ricoperto questo ruolo e, in caso sia questa la scelta tattica optata dall’allenatore, al fianco di Reijnders troverebbe nuovamente una maglia da titolare Adli. In difesa, invece, posto assicurato a Fikayo Tomori: l’inglese, infatti, sarà squalificato per l’andata europea contro i giallorossi.

Il.Ch.