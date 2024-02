Qui Milanello. Sold out contro gli azzurri. E Thiaw torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Pioli dall’infermeria di Milanello: ieri Thiaw è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo sotto lo sguardo attento di Ibrahimovic. Dopo 74 giorni dall’infortunio subìto a fine novembre, dunque, il tedesco vede il rientro in campo sempre più vicino. Intanto cresce l’attesa fra la tifoseria rossonera e il “sold out“ previsto domani sera a San Siro è la prova tangibile: per la sfida ai campioni d’Italia in carica, infatti, i supporters del Diavolo hanno risposto ancora una volta presente e la vendita di tutti i biglietti disponibili è ormai praticamente completata. Attesi, dunque, circa 73mila spettatori, una cifra che andrà a bissare il tutto esaurito registrato nel big match contro la Roma di qualche settimana fa: in occasione della gara contro i capitolini, inoltre, il club di via Aldo Rossi ha sfondato il muro del milione di tifosi in tutte le competizioni. Un segnale importante alla squadra e un atto di amore da parte della tifoseria. A gonfie vele anche la vendita dei tickets per il playoff di Europa League di giovedì 15 febbraio contro il Rennes: ad oggi sono più di 65mila gli spettatori che hanno già confermato la loro presenza per sostenere il Diavolo dopo l’eliminazione dalla Champions. I.C.