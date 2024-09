Qui rossoneri. Morata scalpita: "Non vedo l’ora di fare gol e vincere per i nostri tifosi»

Da spettatore in incognito ad atteso protagonista, Alvaro Morata scalda i motori in vista di Inter-Milan. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, infatti, il centravanti spagnolo ha rivelato: "In passato sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il cappellino e gli occhiali neri. Nessuno si è accorto di me. Volevo respirarne l’atmosfera". Altri pensieri, ora: "Non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in questa stracittadina e vincerla, per fare sentire i milanisti orgogliosi". Forte e chiaro. Dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fermo contro Lazio e Parma, l’attaccante potrebbe già rientrare per uno spezzone contro il Venezia, sabato prossimo. Poi, martedì 17 settembre, la prima di Champions contro il Liverpool e, a seguire, Inter-Milan: "Una di quelle partite nelle quali puoi sbagliare un passaggio, ma non l’atteggiamento. Bisognerà giocare con il cuore e sono pronto a dare tutto", le parole del 31enne che ne compirà 32 il 23 ottobre: "Penso di avere davanti ancora i 4-5 anni più importanti della mia carriera", il messaggio. Negativo, invece, l’sms arrivato dall’ultima partita giocata da Leao: nella sfida vinta dal suo Portogallo contro la Croazia (2-1), è stato sostituito alla fine del primo tempo. In patria, i giornali lo hanno bocciato. Il ct Martinez ha però spiegato: "Abbiamo due partite ravvicinate". L.M.