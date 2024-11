Sirene da Barcellona e City, Reijnders si blinda: “Al Milan sto molto bene”

Milano, 15 novembre 2024 - "Al Milan sto molto bene": parola di Tijjani Reijnders. Il centrocampista, impegnato in nazionale, ha parlato dal ritiro olandese. E, nonostante sirene passate e presenti del calibro di Barcellona e Manchester City, ha lanciato un messaggio d'amore al Diavolo.

"Dopo il gol al Real ho ricevuto telefonate e messaggi, il telefono squillava senza sosta. In questi casi il rischio è di esaltarsi troppo, ma non è il mio caso. Voglio continuare così". L'inizio di stagione è stato travolgente: 4 reti e 3 assist tra campionato e Champions.

Tanto che la società sta lavorando al prolungamento del contratto, firmato soltanto l'anno scorso. L'ingaggio attuale (1,8 milioni) verrebbe praticamente raddoppiato: 3,5. E la scadenza, al momento giugno 2028, slitterebbe al 2030. “Un gesto davvero grandioso e da grande club", ha commentato (e quindi confermato) di recente il padre del calciatore.

Il 26enne, arrivato la scorsa estate dall'Az Alkmaar, ha avuto parole di apprezzamento anche per Milano: "Mi trovo bene, posso ancora passeggiare tranquillamente". Intanto il Milan è al lavoro anche per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza nel 2026: Maignan, Gabbia e Theo Hernandez.

Accordo vicino per i primi due: per il portiere sarebbe pronto un accordo fino al 2029 da circa 5 milioni a stagione, per il difensore altro quinquennale attorno ai 2 milioni all'anno. Più distante la fumata bianca con il terzino francese che percepisce 4,5 milioni e vorrebbe un ingaggio da top player.