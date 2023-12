Salernitana-Milan, Bennacer titolare dopo 226 giorni. Ibra all’Arechi

Milano, 21 dicembre 2023 – Vigilia di campionato per il Milan, che domani sera, venerdì 22, affronterà all'Arechi la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi, ultima in classifica. Con la squadra sarà presente in tribuna anche Zlatan Ibrahimovic: “È il solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è molto curioso e motivato - ha detto Stefano Pioli - Domani sarà con noi a Salerno. È un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide. C'è un grande gruppo che comprende anche chi ci permette di lavorare al meglio tutti i giorni”. In vista del match di domani il Milan partirà dall'aeroporto di Malpensa oggi pomeriggio alle 17 e arriverà a Napoli intorno alle 18.20, poi il trasferimento in pullman a Salerno. Il rientro a Milano della squadra avverrà subito dopo la partita, con l'arrivo a Malpensa previsto alle 1.30 di notte.

Infortuni e rientri

Sugli infortunati l’allenatore emiliano commenta: “Non faccio il bollettino medico, ma siamo ancora in emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati strani e particolari, stiamo lavorando per tornare alla normalità perché abbiamo tante partite da giocare. Spero che le cose che stiamo correggendo portino risultati il prima possibile, anche se purtroppo avremo alcuni infortuni molto lunghi. Speriamo di tornare presto alla normalità. Bennacer spero abbia un buon minutaggio, sta bene. Domani giocherà dall'inizio e rimarrà in campo fino a quando riuscirà. Non siamo noi e il giocatore a fare il calendario. Lui sta bene, se accetterà la convocazione andrà in Coppa d'Africa, così come Chukwueze. Toccherà poi a noi trovare altre soluzioni".

Il momento del rivale

Sull’ex Inzaghi: «Al Milan ha dato tanto, è nel cuore dei tifosi. Fa l'allenatore da un po', capitano dei momenti difficile. Gli faccio l'in bocca al lupo, anche se domani saremo rivali”.

Sulla stagione e sul mercato: “Non possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, ma possiamo rendere migliore di quello che è stata finora. Stiamo cercando di trovare la giusta continuità, domani è importante, conosciamo le loro caratteristiche e i nostri punti di forza. Il club sa quali sono le nostre esigenze. Il club è disponibile a intervenire a gennaio. Dopo la Coppa Italia e prima dell'Europa League avremo tre settimane per fare certi carichi di lavoro".

Infine, la chiosa su Krunic, “sparito” dalle rotazioni e dato in partenza, con destinazione Turchia: “In questo momento c'è qualcuno che sta meglio di lui. Superlega? Ho appena saputo la notizia, non ho ancora in mano dei dati per dare un giudizio più profondo”.

In campo

Sono quasi obbligate le scelte per Stefano Pioli che, rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza, ritrova capitan Davide Calabria, out contro i brianzoli per squalifica. Conferma per Kjaer al centro della difesa accanto a Tomori, con Theo Hernandez a completare la difesa a quattro.

A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Davanti, invece, ci sarà ancora il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove vedere la partita

La partita tra Salernitana e Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn.