Milan-Empoli, formazioni e dove vederla. Leao di nuovo titolare

Milano, 29 novembre 2024 – Galvanizzato dal successo ottenuto sul campo dello Slovan Bratislava, che pur essendo stato ottenuto con qualche patema di troppo nel finale ha portato tre punti fondamentali per la classifica di Champions League, il Milan si rituffa nel campionato per affrontare questo pomeriggio alle ore 18 (match in diretta su DAZN) l’Empoli in uno degli anticipi del quattordicesimo turno di Serie A. L’obiettivo dei rossoneri è ritrovare vittoria e brillantezza anche in campionato dopo lo scialbo 0-0 di una settimana fa contro la Juventus: “Quelle contro Juve e Slovan sono state due partite diverse – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca in conferenza – Nel match di Champions contro lo Slovan ci sono state più transizioni d’attacco, contro la Juve più organizzazione. Credo che stiamo migliorando ma non è che se si vince i problemi sono tutti risolti. Non posso chiudere gli occhi di fronte ai problemi difensivi che abbiamo avuto e ci siamo confrontati in settimana. Contro l’Empoli dovremo avere un’altra faccia di quella contro Juve e Slovan. Anche contro l’Atalanta dovrà essere così. Con l’Empoli ci saranno altri aspetti più importanti ma non li svelerò”. Su Leao che tornerà titolare dal 1’ dopo essere andato in gol in Champions da subentrato: “Adesso è meglio averlo in campo. Con lui ho adottato due strategie. Una ha pagato e l’altra no. Sono molto soddisfatto di quella che è stata la sua reazione, ma voglio continuità perché al Milan serve questo Rafa”. Dall’altra parte ci sarà un Empoli reduce da tre risultati utili di fila ma in emergenza sul fronte infortunati, come confermato alla vigilia anche da mister D’Aversa: “Zurkowski e De Sciglio non sono convocati. Siamo in emergenza soprattutto a centrocampo e bisognerà fare valutazioni per le prossime partite. Deciderò all’ultimo. Dovremo comunque cercare di portare a casa da San Siro un altro risultato utile. Bisognerà essere determinati, concentrati, ma soprattutto propositivi e avere personalità in fase di possesso palla. Dare il 100% potrebbe non bastare ma non dovremo avere nulla da recriminare contro un Milan che sulla carta è più forte di noi. Nel calcio, però, il bello è che in campo ci si misura anche contro i più forti e contro il Milan sarà fondamentale avere coraggio”.