Serie A femminile. Il Milan chiude la stagione, il bilancio di Cernoia: : "Volevamo di più, ripartiamo dalle ultime gare»

Si chiude domani il campionato del Milan, alle 18 al Vismara/Puma House of Football contro la Sampdoria. Le rossonere sono già certe del primo posto in poule salvezza, conquistato con una seconda parte di stagione senza sconfitte (cinque vittorie e due pareggi), eccezion fatta per l’eliminazione in Coppa contro la Roma campionessa d’Italia. L’ultimo impegno a giugno, con la tournée messicana dal 9 al 16. Prima, però, la sfida di oggi contro le blucerchiate, presentata così dalla centrocampista Valentina Cernoia: "Ci aspettavamo sicuramente di più da questa stagione, sappiamo di non aver dato tutto quello che merita questa maglia. La crescita di queste ultime partite è sicuramente un buono spunto per la prossima annata. È scattata la voglia di dimostrare di non essere quelle della prima parte di campionato. C’è stato un esonero (da Ganz a Corti, nella foto) e qualche problema, ma siamo state brave a ritrovarci" . Nel pre-gara, alle 17.30, il saluto a Laura Fusetti per la sua ultima in campo: 33 anni, nel 2018 l’esordio, maglia numero 6 e prima calciatrice rossonera a raggiungere le 100 presenze (con oggi 135). Nella prossima stagione sarà team manager della Primavera femminile.

Ultima di campionato che coincide con il turno di riposo per l’Inter, che ha concluso al quinto posto in poule scudetto. Due sconfitte con Sassuolo e Roma, prima del pareggio con la Fiorentina e della vittoria con la Juve. Potrebbero essere state le ultime partite di Rita Guarino, dopo tre anni. Al suo posto potrebbe arrivare dal Sassuolo Gianpiero Piovani.Luca Mignani