Serie a femminile. Le ragazze di Corti piegano il Como 3-2 e ingaggiano Stokic

Prima vittoria in campionato nel 2024 per il Milan Femminile che, ieri ha battuto il Como Women tra le mura del Puma House of Football. 3-2 il risultato finale del match grazie alla doppietta di Andrea Staskova e al destro di Marta Mascarello prima dell’intervallo (con l’ex Viola autrice anche del corner giusto da cui è arrivato il colpo di testa dell’attaccante ceca per l’1-0). Inutili gli acuti ospiti di Skorvankova e Martinovic in extra time. Il derby lombardo, dunque, ha visto il Diavolo festeggiare dopo la convincente prova in Coppa Italia nella sfida di andata con il Sassuolo, dove Dubcova ha affondato le neroverdi con una tripletta.

Per il tecnico Corti era importante macinare punti anche in serie A per non perdere di vista la Poule Scudetto, distante ora due punti. Ieri, invece, il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo di Sara Stokic dal ZFK Vojvodina: l’attaccante serba classe 2005 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 15. Il Como di Bruzzano, invece, non trova la vittoria dallo scorso novembre ed è incappato nel terzo ko consecutivo dopo quelli contro la capolista Roma e la Sampdoria, restando così quinto in classifica a braccetto con le blucerchiate a quota 15 punti.

Ilaria Checchi