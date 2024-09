SERIE b. Cremonese, il ruggito arriva nel finale. Vazquez dal dischetto e prima vittoria

La prestazione c’è, i tiri in porta pure. La Cremonese si regala i primi tre punti allo Zini, contro una Carrarese coraggiosa che fino all’88’ accarezza l’idea di portare via un punto importante. Per sbloccare la partita, infatti, è servita tutta la qualità di “El Mudo” Vazquez che, subentrando nella ripresa, dopo una serie di occasioni sbagliate dai compagni (anche un palo) trasforma alla perfezione il rigore della vittoria. Proprio lui che poco prima aveva servito Johnsen fermato fallosamente in area di rigore dai toscani.

CREMONESE-CARRARESE 1-0 (0-0)

Marcatore: 43’ st rig. Vazquez. Mariachiara Rossi