Serie C. L’U23 rossonera richiama Camarda. Oggi complicata trasferta a Pineto

Per il Milan Futuro da qui alla fine della stagione saranno tutte finali. A partire dalla dura trasferta di oggi pomeriggio (18.30) contro il Pineto settimo in classifica. In Abruzzo i rossoneri, reduci dal pari interno col il Perugia, cercano quei tre punti che mancano dall’1 febbraio per dare respiro alla classifica. La penalizzazione (momentanea) assegnata alla Lucchese ha permesso al Milan - attualmente penultimo - di accorciare notevolmente sul sedicesimo posto, ma in ogni caso ora prima di pensare ai play out serve fare punti per evitare la retrocessione diretta.

Il neo-tecnico Oddo (un punto nelle prime due uscite in panchina) dovrebbe affidarsi ancora a Francesco Camarda. Il giovane attaccante, che ieri ha compiuto 17 anni, salvo sorprese dovrebbe essere convocato per la terza volta di fila in Serie C. In questo specifico momento Camarda serve di più al Milan Futuro che alla prima squadra, visti i problemi realizzativi dell’attacco di Oddo. Accanto al 17enne ci dovrebbe essere uno tra Magrassi e Omorogbe. Non è da escludere nemmeno l’opzione Sia che però potrebbe essere convocato dal Milan Primavera per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Bozzolan; Magrassi, Camarda. All. Oddo.

Alessandro Stella