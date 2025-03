Serie c, rossoneri ultimi. U23, crisi senza fine. Perde pure a Pineto

Un buco nero senza fine. Dopo un gran primo tempo il Milan Futuro crolla nella ripresa e cede 2-1 al Pineto. Ai rossoneri non basta il vantaggio iniziale di Quirini e sono anche sfortunati tra traverse e miracoli del portiere avversario. Oddo ancora senza vittorie e Milan che rimane sempre ultimo a pari merito.

Al 7’ Milan subito vicino al gol con Sia che da pochi passi trova la gran risposta di Tonti e poi manca il successivo tap-in. Al 18’ ci prova Alesi, ma il portiere del Pineto sventa ancora. Il Milan passa in vantaggio con merito al 25’: lancio di Branca per Quirini, che aggancia alla perfezione e segna con un gran destro in diagonale. Pochi minuti dopo Camarda si divora il raddoppio, calciando alto su assist di Quirini.

L’approccio dei rossoneri nella ripresa è totalmente sbagliato e il Pineto pareggia subito: Malaspina sbaglia in costruzione, il neo-entrato Marrancone ne approfitta e batte un impreciso Raveyre. Al 28’ i padroni di casa completano la rimonta grazie al colpo di testa di Gambale su cross di Bruzzaniti. I rossoneri sono anche sfortunati. Al 30’ Quirini colpisce una doppia clamorosa traversa. E nel finale Tonti salva ancora su Alesi.

-MILAN FUTURO 2-1 (0-1) Marcatori: 25’pt Quirini (M), 2’st Marrancone (P), 28’st Gambale (P).

Alessandro Stella