Solidità Pavlovic. Pulisic, quasi magia. Generoso Fofana

Sportiello 6. Non è perfetto nella ribattuta che porta alla rete annullata.

Calabria 6.5 L’infortunio, il dentro-fuori, non può essere in condizione. Un gol, dopo sei mesi, che può ridargli il sorriso.

Tomori 6.5. Partita ordinata, poi la sciocchezza che quasi costa un gol.

Pavlovic 6.5. Sull’uomo resta un killer, evita la figuraccia a Tomori nella ripresa con un bel recupero.

Terracciano 6.5. Un po’ terzino, un po’ terzo di centrocampo alla Theo, dal suo piede nasce la terza rete.

Fofana 6.5. Gioca mediano basso davanti alla difesa, poi il giusto riposo.

Reijnders 8. Impatto sul match devastante come un rombo di tuono. Celebra l’accordo per il rinnovo.

Chukwueze 7.5. Segue bene dal lato debole trovando i giusti inserimenti per il primo e il terzo gol. Bene la cinquantesima in rossonero.

Loftus-Cheek 6.5. Gioca spesso da terzo di centrocampo, sul centrodestra, e ritrova misure e impatto. Esce a sorpresa.

Leao 7. La sua sola presenza terrorizza il Sassuolo, sbilanciando tutta la difesa. Crea l’azione del vantaggio annullato, dialoga con Abraham per il raddoppio, e si inserisce per realizzare il poker. Torna al gol a San Siro dopo sei mesi.

Abraham 7.5. Il numero 90 è ovunque. E’ in tre reti nel primo tempo con sponde e recuperi. Segna nella ripresa.

All. Fonseca 7. Test non al massimo dell’attendibilità, ma il suo Milan pare prendere una forma. Lascia troppo in campo Reijnders?

Torriani 6. Sorpreso sul suo palo in occasione del 5-1. Musah 6. Rispetto a Fofana gioca a due, ma senza soffrire. Bartesaghi 6. Finale di partita a sinistra. Pulisic 6. Palo su bel tiro a giro. Okafor 6.5. Propizia la rete di Abraham.

Voto Squadra 7.5

a. l. m.