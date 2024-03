SOLLIEVO PER PIOLI. Maignan, escluse lesioni al ginocchio: prova a recuperare

Notizie più che confortanti arrivano dall’infermeria di Milanello riguardo le condizioni di Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero, infatti, era stato costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio destro dopo soli 20 minuti di gioco del primo tempo nella sfida di giovedì contro lo Slavia Praga di Europa League, in seguito a uno scontro fortuito con Tomas Vicek. Subito dopo il triplice fischio Stefano Pioli aveva rassicurato l’ambiente parlando di uno stop non particolarmente grave e ieri mattina è arrivata la conferma: le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso. Solo una forte contusione, dunque, per il numero 16 che oggi farà un test sul campo per capire se potrà essere a disposizione per la sfida di domani pomeriggio al Bentegodi di Verona. In caso contrario è pronto Marco Sportiello: da valutare anche la presenza di Maignan tra le fila della sua Francia per le amichevoli contro Germania e Cile del 23 e 26 marzo. Più probabile un rientro ufficiale dopo la sosta per le Nazionali nel match contro la Fiorentina il prossimo 30 marzo.