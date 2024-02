(S)punti di vista. Cosa fa il Milan fra smentite e depistaggi

Mola

Grandi manovre in corso in via Rossi, aspettando la prossima stagione. Non poteva essere altrimenti dopo il ritorno (come fidatissimo “consigliere“ di Gerry Cardinale) di un totem dello spessore di Zlatan Ibrahimovic. L’ordine è muoversi con profilo basso, ci sono ancora obiettivi da inseguire. Ecco perché nel modo giusto e al momento giusto lo svedese ha fatto trapelare un certo fastidio dopo le indiscrezioni riguardanti un possibile ribaltone estivo con Antonio Conte al posto di Stefano Pioli. "Certe voci mi annoiano", il concetto liofilizzato e ripreso anche dall’ad Giorgio Furlani. Massima fiducia al tecnico emiliano dunque, giusto andar avanti con lui a prescindere. Fino a giugno. Poi si vedrà, e forse Pioli è il primo a sapere che il suo ciclo in rossonero potrebbe terminare. Adesso certezze non ce ne sono, ipotesi sì. Anche per la panchina, se è vero che nel totoallenatore ieri si è registrato l’ingresso di Julien Lopetegui (l’indiscrezione arriva dalla Spagna) che di recente ha rifiutato una proposta milionaria dall’Arabia (Al-Ittihad) dopo aver declinato offerte dalla Premier League. Ma il candidato numero uno resta sempre Conte, che ha detto no al Napoli e sa di non poter tornare alla Juventus. Il tecnico salentino vorrebbe decidere presto il proprio futuro ma il club rossonero non se la sente di sfiduciare l’attuale allenatore. Conte potrebbe arrivare in caso di chiusura senza il botto da parte di Pioli, e sarebbe ben felice di sposare il progetto di un club che ha fame di vincere, con un bilancio sano e un gruppo con età media molto bassa. Una sfida che stuzzica Conte, frenato da Ibrahimovic ma non per questo “ridimensionato“. Deve solo aver pazienza.

Nel frattempo la società lavora per due importanti obiettivi di mercato: l’attaccante Zirkzee del Bologna è il primo nome in cima alla lista dei desideri, ma forte è la concorrenza del Napoli che vorrebbe il giocatore (valutato 60 milioni) per rimpiazzare Osimhen. L’altro profilo seguito è quello del difensore Lacroix. Il giocatore del Wolfsburg è un candidato forte per la retroguardia del futuro.