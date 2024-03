(S)punti di vista. Le commissioni frenano la firma di Camarda

Mola

Firma o non firma? E soprattutto, quando firma visto che domenica scorsa ha compiuto 16 anni e può quindi sottoscrivere il suo primo contratto da professionista? C’è chi pensa che il giovane talento rossonero Francesco Camarda, fra i protagonisti del cammino europeo del Milan, stia sfogliando la margherita, tentato da ricchissime proposte tedesche e inglesi (e magari italiane) che potrebbero spingerlo a lasciare il club che lo ha accompagnato sui palcoscenici prestigiosi della serie A ad appena 15 anni. Niente di tutto questo. Il giovanissimo attaccante non ha alcuna intenzione di tradire il Milan, tantomeno di passare sull’altra sponda del Naviglio. In cuor suo ha già deciso, si vede (almeno per i prossimi tre anni) solo con la maglia rossonera e così la pensa anche la sua famiglia che lo sta accompagnando in questo delicato percorso di crescita.

E allora, se fosse così tutto scontato, perché non arriva l’autografo sul contratto? Detto che al Milan farebbe anche comodo depositare il contratto a luglio, in modo tale che la durata possa essere effettivamente triennale (se firmasse oggi l’accordo sarebbe valido solo fino al 30 giugno 2026), la realtà è che al momento l’unico vero “ostacolo“ è la richiesta economica dell’agente Giuseppe Riso, che da tempo rappresenta il calciatore entrato a far parte della sua scuderia. Il procuratore deve fare gli interessi di Camarda, vero, ma anche i propri. E siccome oggi l’attaccante è di fatto “libero“, si capisce perché Riso pretenda commissioni importanti, con cifre a sei zeri, e garanzie economiche e sportive anche per l’immediato futuro,visto che nel frattempo Camarda ha debuttato in serie A e si è fatto notare nella luccicante vetrina della Youth League.

Il Milan conta sulla parola del giocatore e sugli ottimi rapporti coi genitori di Camarda (i contatti sono frequenti, cordiali e rassicuranti), ma dovrà evitare il braccio di ferro con l’entourage del giocatore e trovare velocemente un accordo. Perdere un gioiello di tal valore a zero euro sarebbe un errore imperdonabile.