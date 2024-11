Super Maignan. Okafor, serve di più. Garanzia Morata

MAIGNAN 7. Strepitosa la parata su capocciata a colpo sicuro di Pedro Pereira.

TERRACCIANO 6. Dirottato a destra, vorrebbe appoggiare la manovra ma deve guardarsi alle spalle.

THIAW 6. Duello tutto fisico con Djuric, le prende e le dà. Ok anche con Maric

PAVLOVIC 6. C’è traffico in area, lui si dimena fra Maldini e Mota. Ma non si capisce perché nel primo tempo debba essere lui a impostare

HERNANDEZ 6,5. Solo un paio di accelerazioni fino all’ingresso di Leao, poi cambia passo e sfiora anche il gol.

FOFANA 6. Molto utile quando raddoppia la marcatura su Mota, si fa notare quando si inserisce a sorpresa

REIJNDERS 7. Riprende le chiavi del centrocampo che dirige con tempi giusti. Grande lavoro in fase di non possesso, puntuale sotto porta per appoggiare in rete il pallone.

CHUKWUEZE 6,5. Innesca la rete del vantaggio con una ripartenza delle sue, tanta vivacità.

PULISIC 6.5. Quasi tutti i palloni nella fase d’attacco passano dai suoi piedi. Si accentra e si allarga senza dare punti di riferimento.

OKAFOR 5. Poteva fare qualcosa di più (e di meglio) quando si trova due volte davanti alla porta di Turati senza centrare il bersaglio.

MORATA 6. Prova a scrollarsi di dosso la marcatura di Izzo con un colpo di testa che diventa assist per Reijnders. Tanto movimento per aiutare i compagni.

ALL. FONSECA 6,5. Esclude nuovamente Leao e gli fa assaggiare il campo nel momento più delicato quando la squadra gioca in maniera più sciolta.

Leao 6. Entra subito in partita, l’asse con Theo funziona. Da applausi l’accelerazione nel finale, fermato in extremis. Calabria, Musah, Loftus-Cheek sv.

voto squadra 6,5

Giulio Mola